البثور الصفراء.. مؤشر على ارتفاع الكوليسترول

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يعلمنا جسمنا، في الكثير من الأحيان، ببداية بعض الأمراض عن طريق اشارات وعلامات نتجاهلها في العادة.

فعلى سبيل المثال، إنّ ظهور بثور صفراء على الجلد قد يدلّ على ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، الذي يؤدي بدوره الى تكوين جلطة دموية.

هذا ما توصلت اليه دراسة لدائرة الخدمات الطبية البريطانية، ونشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، اليوم الخميس، ولفتت إلى أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم حالة تنجم عن وجود الكثير من الترسبات الدهنية، محذرةً من أن أعراض هذه الحالة هي صامتة، لكنها خطيرة.

واذ نبّهت إلى أن تلك الترسبات يمكن أن تزداد بمرور الوقت في حال لم يتم علاجها ما يؤدي إلى إعاقة تدفق الدم عبر الشرايين، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية، قالت الدراسة: ”يمكن أن يحدث تكسر مفاجئ في الرواسب، وتشكيل جلطة يمكن أن تؤدي إلى حالات طبية طارئة مخيفة، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، ولحسن الحظ، هناك عدد لا يحصى من التعديلات على نمط الحياة التي يمكن أن تمنع تلك الحالة.“

كما اشارت الى أن العديد من الأشخاص لا يظهرون أي أعراض لارتفاع الكوليسترول في الدم، غير ان علامات معينة قد تصاحب تقدم الحالة.. ويمكن أن يثير ارتفاع الكوليسترول الكثير من المشاكل داخل الجسم، ولكن قد تظهر بعض العلامات أيضًا في الخارج، كاشفةً أنّ ”الورم الأصفر“ قد يكون من علامات الكوليسترول المرتفع، وهو عبارة عن زوائد أو بثور صفراء ناعمة على الجلد.

في السياق عينه، أوضحت الدراسة أن ”الورم الأصفر“ يعرف بأنه حالة جلدية تتراكم فيها بعض الدهون تحت سطح الجلد، وأن حجمه يختلف بحسب الحالة، وقد يتراوح بين بوصة و 3 بوصات، مشيرة الى أن تلك البثور يمكن أن تظهر في أي مكان على الجسم، لكنها في أغلب الأحيان تتركز في المرفقين أو المفاصل أو الأوتار أو الركبتين أو اليدين أو القدمين أو الأرداف.

وعن سبب ظهور البثور، قالت الدراسة: ”إن تدفق الدم يعوقه الكوليسترول السميك الذي يمكن أن يتراكم على جوانب الأوعية الدموية ما يجعلها أرق، ويجعل الدم أكثر سمكًا“، مشددة على ضرورة زيارة الطبيب في حال ظهور تلك البثور.

وفي ما يتعلق بطرق خفض الكوليسترول، أوصت الدراسة بتقليل الأطعمة الدهنية التي تحتوي على الدهون المشبعة، وتناول الألياف، والإقلاع عن التدخين، وتقليل استهلاك الكحول، إلى جانب تناول أدوية للسيطرة على مستوى الكوليسترول.