شكرا لقرائتكم خبر عن سحورك صحى.. جبنة بالطماطم وزبادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر وجبة السحور وجبة مهمة فى شهر رمضان ولا بد أن تحتوى على كمية عالية من الفيتامينات والأكلات الغنية بالمياه والتى تساعد على ترطيب الجسم وتحميه من الجفاف والعطش، لذلك يقدم الخليج 365 وجبة سحور متكاملة وغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية وهى جبنة بالطماطم وخيار وزبادى.

فحسب ما ذكره موقع groupersandwichت عتبر الجبنة بالطماطم من أفضل أنواع الأطعمة المناسبة فى وجبة السحور وهى وجبة خفيفة ومتكاملة ، حيث تحتوى الجبن على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجهاز المناعى والجسم عموما ، كما تساعد الطماطم على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف والعطش أثناء فترة الصيام، كما ينصح بتناول الخيار أثناء السحور وذلك لفوائده العديدة للجسم والوقاية من العطش.

ويعتبر الزبادى أكلة اساسية فى وجبة السحور وذلك لترطيب الجسم ويمده بالطاقة والحيوية والنشاط، كما يحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم وفيتامين ب 2 و12 والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كما انه خفيف على المعدة ويساعد على الهضم.