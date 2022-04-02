شكرا لقرائتكم خبر عن مرض الاضطرابات الهضمية.. الأعراض والأسباب والنظام الغذائي والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تأكل أطعمة تحتوي على الجلوتين؟ حسنًا ، كن حذرًا بشأن ماذا وكم تأكل لأنه يمكن أن يؤدي إلى أمراض معينة مثل مرض الاضطرابات الهضمية.

الغلوتين هو في الأساس بروتين موجود في القمح والشعير والجاودار والعديد من الحبوب الأخرى.، وهو مسؤول عن جعل العجين مرنًا كما أنه يمنح الخبز قوامه المضغ.

عندما يأكل شخص مصاب بمرض الاضطرابات الهضمية شيئًا ما يحتوي على الغلوتين ، يتفاعل جسمه مع هذا البروتين بطريقة سلبية ويدمر أجزاء فى الأمعاء الدقيقة. عندما تتأثر الزغابات ، لن تتمكن الأمعاء الدقيقة من العمل بشكل صحيح ، مما يجعل امتصاص العناصر الغذائية من الطعام صعبًا.

تدريجيًا ، يمكن أن يؤدي هذا إلى فقدان الوزن المفاجئ، وبالتالي سوء التغذية ، كما أنه يجعل كثافة العظام لديك ضعيفة ، ومشاكل أخرى مثل الإجهاض والعقم والأمراض العصبية وأنواع معينة من السرطان.

إذا لم يتحسن مرض الاضطرابات الهضمية لديك في غضون عام بدون الغلوتين ، فيتم الإشارة إليه على أنه مرض الاضطرابات الهضمية المقاوم أو غير المستجيب. لا يشبه مرض الاضطرابات الهضمية تمامًا حساسية الغلوتين وحساسية الغلوتين. قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الغلوتين من نفس الأعراض جنبًا إلى جنب مع تجنب الغلوتين. ومع ذلك ، فإنها لا تظهر أي استجابة مناعية في الأمعاء الدقيقة.

أعراض مرض الاضطرابات الهضمية

وفقا لموقع Onlymyhealth " لا يشبه مرض الاضطرابات الهضمية الحساسية الغذائية العامة والعلامات مختلفة جدًا، فإذا كنت تعاني من حساسية من القمح ولكنك تأكل طعامًا به قمح، فستعاني فقط من الحكة أو الدموع وصعوبة في التنفس، قد تواجه أعراضًا مثل:

1. الإسهال

الإسهال هو أحد أكثر أعراض الداء البطني شيوعًا، يعاني المريض من براز مائي رخو، ولكن، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الإسهال يمكن أن يحدث لأسباب أخرى مختلفة أيضًا، يجب على الشخص أن يرى الطبيب للتشخيص المناسب إذا استمر الإسهال لفترة طويلة.

2. فقدان الوزن

يحدث فقدان الوزن بسبب الإسهال المستمر في بعض الحالات، حيث لا تستطيع الأمعاء امتصاص جميع العناصر الغذائية، قد لا يكون فقدان الوزن مرئيًا لأن الداء البطني مصحوب أيضًا بالانتفاخ بسبب الالتهاب الداخلي. النظام الغذائي الخالي من الغلوتين قد يساعد الشخص في زيادة الوزن.

3. الغثيان

غالبًا ما يتم الشعور بالغثيان كعرض من أعراض مرض الاضطرابات الهضمية، قد يحدث ذلك بسبب الغازات الزائدة المتكونة في أجسامنا، قد يعاني المريض أيضًا من الرغبة في التقيؤ في بعض حالات الداء البطني.

4. التعب

يعتبر التعب أيضًا أحد أكثر أعراض الداء البطني شيوعًا، يحدث هذا بسبب انخفاض مستويات الطاقة لأن الأمعاء الدقيقة غير قادرة على امتصاص المعادن الأساسية من الطعام، يمكنك التغلب على هذه الأعراض باتباع نظام غذائي صحي.

5. الإمساك

يسبب مرض الاضطرابات الهضمية الإسهال وكذلك الإمساك، النظام الغذائي الخالي من الغلوتين يقطع الكثير من الألياف من نظامنا الغذائي. وبسبب الالتهاب، تمتص الزغابات المعوية الرطوبة الزائدة من البراز، مما يؤدي إلى الإمساك.

6. آلام في البطن

عادة ما يكون ألم البطن مصحوبًا بإسهال أو غازات. كلاهما يمكن أن يسبب ألما شديدا في المعدة. يحدث الألم عادة بسبب التهاب الأمعاء في مرض الاضطرابات الهضمية حيث يهاجم جهاز المناعة لدينا الأمعاء.

تتضمن بعض العلامات والأعراض النادرة الأخرى لمرض الاضطرابات الهضمية ما يلي:

فقر دم

فقدان كثافة العظام

الم المفاصل

صداع الراس

قرحة الفم

حرقة من المعدة

الطفح الجلدي

يسبب مرض الاضطرابات الهضمية

تتحد جيناتك مع الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين وهناك عوامل أخرى يمكن أن تكون وراء مرض الاضطرابات الهضمية، ولكن السبب الدقيق لا يزال غير معروف، علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لطرق تغذية الرضع والتهابات الجهاز الهضمي والتهابات الأمعاء تأثير سلبي على صحتك والتسبب في هذا المرض.

في بعض الأحيان، قد يُثار مرض الاضطرابات الهضمية أيضًا بعد الجراحة أو الحمل أو الولادة أو العدوى الفيروسية وحتى الإجهاد العقلي الشديد أو القلق العاطفي.

علاج الداء البطني

النظام الغذائي الصارم والخالي من الجلوتين هو أفضل طريقة للوقاية من مرض الاضطرابات الهضمية وعلاجه، سيؤدي إزالة الجلوتين من نظامك الغذائي إلى تقليل الالتهاب في الأمعاء الدقيقة ببطء، مما يجعلك تشعر بتحسن وتتعافى في النهاية.

يميل الأطفال إلى العلاج بشكل أسرع من البالغين، إذا تعرضت أمعائك الدقيقة لأضرار بالغة أو كنت مصابًا بمرض الاضطرابات الهضمية المقاومة للحرارة، فقد يقترح عليك طبيبك تناول الأدوية للتحكم في الالتهاب. لذلك ، يلعب نظامك الغذائي دورًا رئيسيًا في علاج هذا المرض. وبحسب الخبراء، فإن الأطعمة التي يجب على هؤلاء المرضى تناولها وتجنبها هي:

تناول الطعام:

بيض

الفاكهة

عدس

المكسرات

خضروات

حبوب ذرة

الكينوا

لحم و دواجن

سمك

الشعير

الذرة

دقيق

البرجل

قمح

الحبوب

نشا القمح

أطعمة تجنبها :

أفضل شيء يمكنك القيام به لعلاج هذه الحالة هو تغيير نظامك الغذائي. من المهم التحقق من ملصقات الأطعمة المعلبة قبل استهلاكها، قد تحتوي المنتجات الشائعة مثل معاجين الأسنان على الجلوتين أيضًا، يمكنك أيضًا التحدث إلى أخصائي التغذية الخاص بك حول جدول نظامك الغذائي للوقاية من هذا المرض وعلاجه.