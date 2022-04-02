شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو سوربات البوتاسيوم؟.. ولماذا يوجد فى طعامك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سوربات البوتاسيوم مكون شائع ستراه في العديد من الأطعمة والمشروبات ، قد تراه مدرجًا في بعض منتجات التجميل المفضلة لديك، وبينما قد يكون مصطلح "البوتاسيوم" معروفًا ، فإن مصطلح "سوربات البوتاسيوم" قد لا يكون مألوفًا لك تمامًا ، مما يجعلك تتساءل عما هو عليه وما إذا كان استهلاكه فكرة جيدة أم لا ، اكتشف المزيد عن هذا المركب الكيميائي فى السطور القادمة ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

ما هو سوربات البوتاسيوم؟

سوربات البوتاسيوم مركب كيميائي لحمض السوربيك وكلوريد البوتاسيوم، المركب مضاد للميكروبات ويتكون من أحماض دهنية غير مشبعة ، ويوجد في العديد من المنتجات الغذائية، غالبًا ما يتم تصنيعه صناعياً ، على الرغم من أنه تم إنشاؤه في الأصل من التوت من شجرة الرماد.

ماذا تفعل سوربات البوتاسيوم؟

يستخدم سوربات البوتاسيوم في الأطعمة في المقام الأول كمادة حافظة، يمكن استخدامه أيضًا في المشروبات وحتى منتجات العناية الشخصية، يستخدم سوربات البوتاسيوم في المقام الأول لوقف نمو العفن والفطريات في طعامك ، ليس له لون أو رائحة ، مما يجعل من السهل دمجه مع المنتجات الغذائية ومنتجات التجميل، لن يؤثر ذلك على مذاق طعامك أو شرابك عند تضمينه ، بل سيحافظ عليه ببساطة من أن يفسد بسرعة كبيرة.

هل من الآمن تناول سوربات البوتاسيوم؟

على الرغم من أن فكرة وجود مادة كيميائية مضافة يمكن أن تكون مثيرة للقلق ، إلا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعتبر سوربات البوتاسيوم آمنًا بشكل عام ، تنص المنظمة على موقعها على الإنترنت: "يتم التعرف على هذه المادة عمومًا على أنها آمنة عند استخدامها وفقًا لممارسات التصنيع أو التغذية الجيدة".

ومع ذلك ، قد يفضل بعض الأشخاص عدم تناول أي مواد غير موجودة بشكل طبيعي في أطعمتهم ، حيث يوجد دائمًا احتمال حدوث آثار جانبية، على الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تنص على أن سوربات البوتاسيوم معترف به عمومًا على أنه آمن (GRAS) ، إلا أنه لا يزال من الأفضل الحد من المضافات الغذائية التي يمكن أن تؤدي إلى استجابة التهابية، يمكنك تجنب سوربات البوتاسيوم من خلال قراءة ملصق المكونات الغذائية ، والحد من الأطعمة المصنعة ، واختيار تناول طعام كامل ، ونظام غذائي مضاد للالتهابات .

أظهرت الدراسات وجود علاقة بين بعض المواد الحافظة ، بما في ذلك سوربات البوتاسيوم ، والاستجابات الالتهابية، بينما يمر سوربات البوتاسيوم بشكل عام عبر الجهاز الهضمي دون أن يتجمع ، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يؤدي إلى آثار جانبية لدى بعض الأشخاص، من الممكن أيضًا أن يكون لديك رد فعل تحسسي تجاه سوربات البوتاسيوم ، على الرغم من ندرة حدوثه.