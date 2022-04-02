شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعد عن مضاعفات الصيام واحصل على فوائده بـ 4 نصائح.. أبرزها النوم الجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للصيام العديد من الفوائد الصحية التي يجب اتباعها والقيام بها للحد من التعرض لأي مضاعفات صحية، ولذا يقدم الخليج 365 أبرز وأهم النصائح الصحية التي يجب علي الصائمين القيام بها للحد من التعرض لأي مضاعفات خلال صيام الشهر الفضيل، وذلك وفقا للتقريرالمنشور عبر موقع "WEBMED".

-عدم إهمال وجبة الإفطار:

تعد وجبة الإفطار هي الأساس للصائم، لأنها تمد جسمه بجميع العناصر التي يفقدها خلال ساعات الصيام، ولذا يجب أن تكون صحية وغنية بجميع العناصر الغذائية التي فقدها الشخص خلال ساعات الصيام.

-لا تتخطي تناولك لوجبة السحور:

العديد من الصائمين يتخطون وجبة السحور، وهذا الأمر يتسبب في تعرضهم للعدد من المشاكل الصحية، فهذه الوجبة لا تقل فائدة عن وجبة الإفطار، لأنها تقلل من الشعور بالإجهاد والتعب خلال ساعات الصيام، ولذا عليك تناول الخضروات والفواكه والبروتين خلال تناولك لهذه الوجبة المهمة.

-تناول الماء:

للحفاظ علي ترطيب جسمك، وتجنب التعرض للإصابة بالجفاف والشعور بالصداع، والخمول والإرهاق والإمساك، عليك تناول كميات وفيرة من الماء في الفترة بين الإفطار والسحور.

-عليك الاعتدل في تناول الطعام وخاصة في وجبة السحور:

هل تعتقد أن الإسراف في تناول الطعام لوجبة السحور تقلل تعرضك للشعور بالعطش والجوع؟..هذا بالطبع إعتقاد خاطيء، لأن الإسراف في تناول الطعام يعرضك لمشاكل في المعدة واضطرابات هضمية.

-أخذ القسط الكافي من النوم:

للحد من الشعور بالتعب والإرهاق، عليك أخذ القسط الكافي من النوم.