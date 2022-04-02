شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية للصيام.. يحسن صحة الأمعاء وينقص الوزن ويكافح الالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن الصيام يساعد في تحسين صحة أمعائك؟.. الصوم يعطي أمعائنا المرهقة استراحة من المهام كثيفة الطاقة ، مثل هضم الطعام واستيعابه، يمكن أن يقلل من التسمم الداخلي للدم بعد الأكل ، وهو عامل خطر استقلابي وجد أنه يزيد من مخاطر مقاومة الأنسولين والسمنة، وفى السطور القادمة سنوضح فوائد الصيام فى تحسين صحة الأمعاء والتحكم فى نسبة السكر فى الدم ، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

التزامن مع ساعة جسمك:

الصيام يفيد بكتيريا الأمعاء بسبب إيقاع الساعة البيولوجية "ساعة الجسم الداخلية" الميكروبات المعوية لها أيضًا إيقاع يومي، طوال النهار والليل ، تتذبذب أنواع كثيرة من ميكروبات الأمعاء في النشاط والوفرة، ويؤدي تناول الطعام في وقت متأخر من الليل إلى تعطيل إيقاع الساعة البيولوجية لميكروبات الأمعاء، يمكن أن يساعد الصيام في استعادة إيقاع الساعة البيولوجية لميكروبات الأمعاء ، وبالتالي التمتع بصحة جيدة .

السيطرة على نسبة السكر في الدم:

الصيام فعال في الحد من مقاومة الأنسولين ، يمكن لمرضى السكري الاستفادة من الصيام، إلى جانب الآثار المحتملة لانخفاض نسبة السكر في الدم ، يمكن أن يساعد الصيام في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم ومنع حدوث طفرات وانهيارات في مستويات السكر في الدم.

يحارب الالتهاب:

يمكن أن يكون للالتهاب المزمن عواقب وخيمة على صحتك، تظهر الأبحاث أن الالتهاب قد يكون له دور في تطور الحالات المزمنة ، مثل أمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل الروماتويدي ، يمكن أن يساعد الصيام في تعزيز صحة أفضل عن طريق تقليل مستويات الالتهاب.

يعزز التمثيل الغذائي:

الصيام يعزز عملية التمثيل الغذائي الخاص بك عن طريق زيادة مستويات الناقل العصبي norepinephrine ، مما قد يعزز فقدان الوزن.

يزيد من إفراز هرمون النمو:

إن هرمون النمو البشري (HGH) هو نوع من الهرمونات البروتينية التي تعتبر أساسية للعديد من جوانب الصحة، يشارك هذا الهرمون الرئيسي في النمو والتمثيل الغذائي وفقدان الوزن وقوة العضلات، يمكن للصيام أن يسهل إفراز هرمون النمو في الجسم.