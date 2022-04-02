شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر ايه في رمضان؟.. نصائح لوجبة إفطار صحية أول أيام الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم عزيزي الصائم أنه يمكنك تغير عادات الغذائية الخاطئة وأستغلال شهر رمضان في جعلك صحي أكثر؟، ولذا يقدم الخليج 365 لقرائه أفضل وأهم النصائح الصحية والتغذية الجيدة خلال شهر رمضان، ويقدم لك أفضل وجبة إفطار علي الإطلاق، وذلك وفقا لموقع " clevelandclinic".

-التمر:

من أفضل الأطعمة التي يمكنك كسر الصايم بها، لأنه يحتوي علي سعرات حرارية عالية فيمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها بعد ساعات الصيام، كما أنه يؤهل الجهاز الهضمي لإستقبال الأطعمة، وأيضا يمد الجسم بجميع العناصر الغذائية الغذائية التي يحتاجها، ولكن عليك عندم الإكثار عن 3 تمرات، ومريض السكر يمكنك تناول واحدة فقط.

-الشوربة:

تعد من أفضل الحيل الغذائية بعد الصيام، لأنها تعوض الجسم عن ما يفقده من السوائل خلال ساعات الصيام، وأيضا تهيئة المعدة للهضم، فيمكنك تناول في أول أيام الشهر الفضيل شوربة الدجاج بالكريمة.

-السلطة:

انواع عديدة من السلطات يمكنك تناولها علي مدار الشهر الكريم، ولكن ينصح أن تكون غنية بالخضروات الورقية، لأنها غنية بالألياف والماء التي يفقدها الجسم خلال الصيام، ولذا ينصح بإعداد السلطة الخضراء يوميا خلال الشهر الفضيل.

-الوجبة الرئيسية:

يمكنك إعداد العديد من الأطباق الرئيسية علي مائدة رمضان، ولكن يجب أن تكون غنية بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم من النشويات والبروتينات والخضراوات، ولذا يمكنك إعداد أول أيام الشهر الفضيل اللحوم المشوية الخالية من الدهون ، مع خضروات مشكلة، وأرز.