نصائح بسيطة تساعد على إنقاص الوزن في رمضان

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

في رمضان قد يصاب البعض بالسمنة بسبب الروتين الغذائي غير الصحي، وتشير التقارير بأن هناك طرق بسيطة وسهلة لإنقاص الوزن في رمضان.

ومن أبرز النصائح التي قد تساعدك في إنقاص الوزن في رمضان، هي التخفيف من تناول الأطعمة الدسمة على الإفطار، مع الحرص على عدم الوصول لدرجة التخمة، مع الحرص على الإكثار من تناول الخضروات لأنها تحتوي على العديد من الفوائد المهمة للجسم في رمضان، وتساعد أيضا على تخفيف الوزن، بحسب موقع هيلث لاين الطبي.

حاول تجنب شرب العصائر والمشروبات الغازية المحلاة ومشروبات الطاقة؛ لأنها تحتوي على مستوى عال من السعرات الحرارية، مع الحرص على عدم الإكثار من تناول الأطعمة المقلية، وينصح بعدم تجاوز 3 حصص من الفواكه يوميًا في شهر رمضان بما فيها التمر.

وأخيرا ينصح بتناول الحبوب الكاملة على الإفطار، مثل تناول البرغر والعدس، والأرز البني فهي تساعدك على الشعور بالشبع بشكل أسرع، والطريقة الوحيدة المُثبتة علميًا لزيادة حرق السعرات الحرارية هي المجهود الجسدي، وهذا ما جعل ممارسة الرياضة تندرج ضمن قائمة نصائح لتخفيف الوزن في رمضان.