في اليوم العالمي للتوحد.. 8 نظريات غير صحيحة حول أسبابه

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 01:09 مساءً - أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاجماع يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع.

ويهدف اليوم العالمي للتوعية بالتوحد “WAAD” إلى تسليط الضوء على العقبات التي يواجهها الأشخاص المصابون بالتوحد وغيرهم من المصابين بالتوحد كل يوم، كقضية صحية عالمية متزايدة بسبب تعرضه المتزايد في الصحافة والمعرفة العامة، يعد التوحد قضية تكتسب المزيد من الفهم فقط ويتم التخطيط لأنشطة “WAAD” كل عام لزيادة وتطوير المعرفة العالمية للأطفال والبالغين الذين يعانون من طيف التوحد اضطراب “ASD”.

علاوة على ذلك يخطو اليوم العالمي للتوعية بالتوحد خطوة إلى الأمام للاحتفال بالمواهب الفريدة لأولئك المصابين بالتوحد، مع التركيز بشكل كبير على الاحتضان الدافئ والترحيب بأن هذه المهارات تستحق من خلال الأحداث المجتمعية في جميع أنحاء العالم.

يبدو أن شيئاً جديداً كل يوم يعتبر سبباً محتملاً للتوحد، نظراً لوجود القليل جداً من المعلومات القوية حول ما يسبب التوحد بالضبط، فمن السهل الوقوع في كل إشارة ضوئية إعلامية، هل يمكن أن تكون مبيدات؟ شامبو للكلاب؟ نفاث الطائرة؟ تم اقتراح كل هذه وأكثر من ذلك بكثير كأسباب محتملة لزيادة التشخيص.

الحقيقة أننا لسنا متأكدين حتى من حدوث زيادة كبيرة في عدد المصابين بالتوحد، كل ما نعرفه أنه عندما توسعت معايير التشخيص، ازداد عدد الأشخاص المؤهلين للتشخيص، ومع توسع الوعي ازداد عدد التشخيصات.

هل هذا يعني أن عدد الأشخاص المصابين بالتوحد في الواقع الآن يزيد عن 20 أو 30 عاماً مضت؟

هناك عدد قليل جداً من الأشياء التي بلا شك تزيد من خطر الإصابة بالتوحد، وتشمل هذه الوراثة، وبعض الأدوية التي يتم تناولها قبل الولادة، وأنواع قليلة من الطفرات الجينية العفوية التي تحدث لأسباب غير معروفة، لكن هذا لا يمنع الناس من ابتكار “أو حتى الإيمان” بنظريات غير دقيقة حول أسباب التوحد.

8 نظريات غير صحيحة حول أسباب التوحد :

على الرغم من أننا لا نعرف بالضبط سبب إصابة معظم المصابين بالتوحد بالتوحد، إلا أننا نعلم أن بعض النظريات على الأقل خاطئة تماماً، إليكم حقيقة بعض النظريات التي نعلم أنها غير صحيحة.

1- لا يمكنك الإصابة بالتوحد:

يشعر بعض الناس بالقلق من السماح لأطفالهم بالتواصل مع أقرانهم المصابين بالتوحد بسبب القلق من العدوى، لكن التوحد ليس مرضاً معدياً، لا يمكن أن ينتقل من شخص لآخر عن طريق فيروس أو بكتيريا أو أي وسيلة أخرى “باستثناء الوراثة”، حتى لو كان طفلك على اتصال دائم بطفل مصاب بمرض التوحد، فلن يتمكن من “إصابته” بالتوحد، قد تلاحظ أن الطفل النامي نموذجياً يقلد سلوكيات نظير مصاب بالتوحد، ولكن لا يمكن لأحد أن يصبح مصاباً بالتوحد نتيجة القرب الجسدي.

2- لا يمكنك التسبب في مرض التوحد بالسماح لطفلك “بالصراخ”:

يشعر الآباء أحياناً بالقلق بشأن ما إذا كان قرارهم بالسماح للطفل بالبكاء بدلاً من الإسراع في تهدئته قد يتسبب في الإصابة بالتوحد، الجواب لا: إحباط الطفل لا يمكن أن يسبب التوحد، وعلى الرغم من أن إساءة معاملة الأطفال يمكن أن تسبب بالتأكيد مشاكل عاطفية لا علاقة لها بالتوحد، فإن السماح للطفل “بالصراخ” ليس إساءة معاملة للأطفال، اعتماداً على الموقف المعين، من الممكن أن تكون نوبات الغضب المفرطة نتيجة للتوحد الذي لم يتم تشخيصه بعد،

قد يكون الأطفال المصابون بالتوحد حساسين بشكل غير عادي للضوء أو الرائحة أو الأصوات أو الأحاسيس الجسدية لذا فإن الحفاض المبلل قد يكون مزعجاً للطفل المصاب بالتوحد أكثر من الطفل النامي عادةً، ولكن لا توجد طريقة يمكن أن يكون سبب التوحد فيها هو نوبات الغضب أو الانفعالات.

3- سوء التغذية لا يسبب التوحد:

لقد وضع العديد من الآباء أطفالهم المصابين بالتوحد على أنظمة غذائية خالية من الغلوتين والكازين “وأنظمة غذائية خاصة أخرى”، هذا لا يعني أنهم “تسببوا” في التوحد لدى أطفالهم من خلال إطعامهم القمح أو منتجات الألبان “أو البطاطس المقلية أو الصودا”.

تشير الأبحاث إلى أن بعض الأطفال المصابين بالتوحد يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي يمكن أن تسبب عدم الراحة، ومن المرجح جداً أن يؤدي إزالة سبب هذا الانزعاج إلى تحسين السلوك والانتباه والمزاج، وبالتالي في حين أن التغيير في النظام الغذائي قد “في نسبة صغيرة من الحالات” يحسن أعراض التوحد، فإن سوء التغذية لا يسبب التوحد.

4- الأبوة “السيئة” لا تسبب التوحد:

قبل بضعة عقود، أثر برونو بيتلهيم بشكل سيء على مهنة الطب بنظريته القائلة بأن التوحد ناتج عن أمهات “الثلاجة” الباردة، كان برونو بيتلهيم مخطئاً، لكن جيلاً من الآباء المصابين بالتوحد انتهى بهم الأمر باللوم على إعاقات أطفالهم، لحسن الحظ، لقد تجاوزنا هذا النوع من اللوم الجارح.

5- لا يتسبب التلفزيون الكبلي في الإصابة بالتوحد:

منذ فترة ظهرت دراسة اقترحت فكرة أنه نظراً لزيادة شعبية تلفزيون الكابل والتوحد في نفس الوقت، فقد يكون هناك اتصال لا يوجد أي دليل يدعم فكرة أن السماح لطفلك بمشاهدة الكثير من التلفاز يمكن أن يسبب التوحد، من ناحية أخرى، بمجرد تشخيص طفلك، من الجيد أن تحد من وقت الشاشة لصالح المزيد من الأنشطة التفاعلية، في الواقع يعد الحد من وقت الشاشة فكرة جيدة في جميع المجالات.

6- الهواتف المحمولة لا تسبب التوحد:

على مر السنين، نشرت وسائل الإعلام نظريات أن الإشعاع الكهرومغناطيسي “ER” الذي تم إنشاؤه بواسطة الهواتف المحمولة وشبكات wi-fi وراء ارتفاع حالات التوحد، تم تطوير هذه النظرية على الأرجح لأن تقنيات الهاتف المحمول وتشخيصات طيف التوحد زادت بنفس المعدل تقريباً خلال فترة زمنية مماثلة،

هناك بحث لدعم فكرة أن ER له تأثير على الدماغ ولكن حتى الآن لم يتم إجراء اتصال موثوق به بين ER والتوحد، بالتأكيد، الآباء لا يسببون التوحد في أطفالهم باستخدام هواتفهم المحمولة.

7- المواقف العائلية الصعبة لا تسبب التوحد:

تم إخبار أحد الوالدين أن ابنها مصاب بالتوحد لأنه “لديه الكثير من الأشقاء”. يشعر آخرون بالقلق من أن الطلاق أو الوفاة في الأسرة يمكن أن يتسبب في إصابة الطفل بالتوحد، هذا غير صحيح على الإطلاق يتعامل الأطفال مع الطلاق والموت وغير ذلك الكثير، وبينما قد تكون هناك آثار نفسية، فإن مثل هذه التجارب لا يمكن أن تسبب التوحد، إذا أصبح الطفل منعزلاً أو غير سعيد، فمن الممكن بالتأكيد أنه يعاني من اضطراب مزاج غير مرتبط بالتوحد والذي يجب تشخيصه وعلاجه.

8- لا يسبب الضرب التوحد:

الضربات على الرأس ونقص الأكسجين والصدمات الجسدية الأخرى يمكن أن تسبب بالتأكيد تلفاً في الدماغ، قد يكون لدى الأطفال المتضررين من الدماغ سلوكيات مشابهة لسلوكيات الأطفال المصابين بالتوحد أو حتى يتم تشخيصهم باضطراب طيف التوحد، لكن الضربة السريعة في النهاية الخلفية، في حين أنها قد تكون طريقة مثيرة للجدل في تربية الأطفال، لا يمكن أن تسبب التوحد في طفل صغير.