لتعويض نقص السوائل لكبار السن في رمضان.. اليكم بعض المشروبات

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

يعاني كبار السن من مشاكل صحية عديدة خاصة خلال فترة الصيام في شهر رمضان، بالإضافة إلى نقص كمية السوائل في الجسم، لذلك يحتاجون إلى مشروبات صحية على الإفطار، تعوض نقص المياه الذي يتسبب به فترات الصيام الطويلة.

ويمكن تعويض نقص السوائل بإستخدام أفضل مشروبات لكبار السن في رمضان 2022، وذلك عبر شرب كمية من السوائل وخاصة الماء، لتفادي جفاف الكلى والحفاظ على سلامتها، إذ ينصح بشرب لترين أو ثلاثة من الماء في الفترة من بعد الإفطار وحتى السحور.

يمكن للعصائر الطبيعية الغير محلاة والماء أن تكون صحية لهم، بالإضافة إلى أنها تقضي على شعورهم بالعطش الشديد، وتعوض نقص المياه الذي يتسبب به فترات الصيام الطويلة.

حيث ينصح الأطباء بشرب المشروبات والعصائر الطبيعية والتي تكثر في شهر رمضان، مثل التمر هندي، والعرقسوس، والخروب، والكركديه، والدوم، والتفاح والتوت والألبان.

ويعتبر عصير التفاح من أفضل مشروبات لكبار السن في رمضان 2022، حيث يحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، كما أنه غني بمضادات الاكسدة التي تحمي الجسم من الامراض، والتفاح يعمل على ابطاء امتصاص الجلوكوز بالدم مما يحافظ على مستوى السكر في الدم، ويعد عصير التوت من أفضل مشروبات لكبار السن في رمضان 2022 أيضاً، فهي من الفواكه التي تحتوي على مضادات للأكسدة تحارب الجذور الحرة التي تسبب مرض السرطان .

أما الألبان فهي تحتوي على نسبة جيدة من الكالسيوم اللازم لحماية عظام المسن من التعرض لهشاشة العظام أو الكسور، لذا يعتبر من أفضل مشروبات لكبار السن في رمضان 2022 .