دراسة تنصح بعدم ممارسة الرياضة اثناء الصيام

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

مع بدء شهر رمضان دائماً ما يحاول الصائم محالة استكمال حياته الطبيعية قبل الافطار، ومنها ممارسة الرياضة بحيث ينصح بممارستها في جميع الأوقات، ولكن الدراسات الحديثة تنصح بعدم ممارسة الرياضة في نهار رمضان، وذلك لعدة أسباب متنوعة.

لأنه عندما يكون الانسان صائم يحدث نقص في الطاقة والسوائل في الجسم، مما يؤدي إلى الاصابة بالجفاف، وذلك بحسب موقع ويب طب الامريكي.

خلال الصوم لمدة 8 – 10 ساعات، تقل كمية الجلوكوجين في الكبد وتقل كميته في العضل بنحو 50%،وهذا الانخفاض في كمية الجلوكوجين يؤدي إلى تحول الحوامض الأمينية إلى سكر.

وممارسة الرياضة في رمضان على معدة فارغة وبعد صوم 8 -10 ساعات فهي تزيد من استهلاك الدهن كمصدر للطاقة، لكن هنالك تأثير أيضا على البروتين في الجسم إذ يتم استهلاكه كطاقة.

والتقرير والابحاث تنصح بعد ممارسة الرياضة في ساعات العصر أو خلال ساعات الصوم المتأخرة، إذ يكون الطقس حاراً ويكون الجسم في هذه الفترة مرهقاً تنقصه السوائل، أي يكون في حالة من الجفاف، وقد يصاب الصائم بهبوط.