صحة ورشاقة

نصائح طبية لـ”حماية البشرة” من الكمامة.. اليكم بعضها

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كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

ارتداء الكمامة للوقاية من

منذ عام 2020 والكمامة ترافقنا عاى مدار الايام واجتاحت البلاد، وفرضت جميع الدول حول العالم الإجراءات الاحترازية والتى كان من أهمها وأبرزها ارتداء الكمامة دائما خارج المنزل، لتجنب الاصابة بكورونا وهو ما جعل كثير من الناس تشعر بضيق نفس أو الشعور بغير الراحة بارتدائها طوال الوقت للكمامة أو رؤية أضرارها الكثيرة على البشرة فهناك من يعاني من ارتداء الكمامة بسبب أثارها السلبية على بشرة الوجه.

فبحسب ما قال البروفيسور “بيتر إلسنر” إن وضع الكمامة يجهد البشرة لعجزها عن التنفس جيداً، ما يؤدي إلى التهيج والالتهاب والإحمرار والحكة.
وأوصى المتحدث باسم الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية بالحرص على تعرض البشرة للهواء المتجدد نصف ساعة تقريباً بعد وضع الكمامة مدة ساعة وربع تقريباً.
وعند التعرق تحت الكمامة، يجب غسل البشرة بماء فاتر أو مسح العرق بلطف، أما بالنسبة للعناية اليومية، يجب استعمال مستحضر تنظيف لطيف خال من الكحول لتجنب تعرض البشرة لمزيد من الجفاف.
وبعد التنظيف يجب استعمال كريم غني بالدهون لترطيب البشرة وتحسين وظيفة حاجزها للحماية الطبيعية لتخفيف المتاعب.

أما إذا تسببت في الكمامة في مشاكل أكثر حدة أو تدهور مرض جلدي مزمن، فيجب استشارة الطبيب، ليصف أدوية للعلاج، وأوصى البروفيسور الألماني بضرورة الابتعاد عن الأدوية المحتوية على الكورتيزون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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