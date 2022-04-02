شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الكيتو دايت مع العلاج بالعقاقير يمنع الإصابة بسرطان البنكرياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشارت دراسة جديدة إلى أن النظام الغذائي الكيتو دايت، الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات والبروتين ونسبة عالية من الدهون ، يساعد على قتل الخلايا عند دمجها مع العلاج بالعقاقير الثلاثية ومنع سرطان البنكرياس، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة ميد الطبية" " Med.

في التجارب المعملية ، انخفض النظام الغذائي الكيتون الجلوكوز(السكر) فيورم، مما يشير إلى أن النظام الغذائي ساعد في تجويع السرطان، بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذا النظام الغذائي يرفع من أجسام الكيتون التي ينتجها الكبد، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الجسم ضد الخلايا السرطانية.

من خلال زعزعة استقرار الخلايا السرطانية، أوجد النظام الغذائي الكيتون بيئة دقيقة تم فيها تصميم العلاج بالعقاقير الثلاثية بواسطة TGen - مزيج من gemcitabine و nab-paclitaxel و cisplatin - كان أكثر فاعلية في القضاء على الورم ، وفقًا لـ الدراسة.

بالإضافة إلى ذلك ، أظهر النظام الغذائي الكيتوني تأثيرًا إيجابيًا على المناعة المضادة للأورام من خلال تحفيز التعبير الجيني للورم المؤيد للالتهابات ، مما يزيد من إضعاف السرطان.

لاختبار هذه النتائج المعملية ، بدأ الباحثون تجربة سريرية لما يصل إلى 40 مريضًا في خمسة مراكز أمريكية، واختبرت التجربة السريرية ما إذا كانت إضافة النظام الغذائي الكيتون إلى العلاج بالعقاقير الثلاثية ستزيد من معدل البقاء على قيد الحياة بشكل عام لدى مرضى سرطان البنكرياس.

بدأت هذه التجربة السريرية في أواخر عام 2020 وكان من المتوقع أن تستمر في التراكم للمرضى حتى يونيو 2023.

سيتم تعيين المرضى بشكل عشوائي إما لتلقي نظام الأدوية الثلاثية أثناء اتباع نظام غذائي قياسي ، بينما سيتلقى النصف الآخر نظامًا غذائيًا كيتونيًا وعلاجًا بأدوية ثلاثية. تتم مراقبة الجوانب الغذائية للدراسة بعناية.