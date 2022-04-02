شكرا لقرائتكم خبر عن السعرات الحرارية الفارغة.. منها المشروبات الغازية والحلويات المقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رقائق البطاطس، والمشروبات الغازية المعبأة، والمخبوزات، والحلويات المقلية، إلى جانب كونها لذيذة هناك شيء مشترك بينها، الحقيقة المرة حول هذه الأطعمة اللذيذة هي أنها كلها مصادر خاليه من السعرات، ولكن هذه الأطعمة التي يمكن أن تساهم أيضًا في تراكم الدهون الحشوية.وفقا لتقرير "هارفارد هيلث"

ما هي السعرات الحرارية الفارغة؟

تعرف السعرات الحرارية على أنها وحدات تمثل قدرة الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة، كل ما نأكله يوميًا يحتوي على سعرات حرارية ونحتاجه ليعمل بشكل صحيح، سواء كان ذلك في صحة الدماغ أو القوة البدنية.

من الناحية المثالية ، لا يوفر الطعام سعرات حرارية فحسب، بل يوفر أيضًا العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم وظائف الجسم، ومع ذلك ، عندما يوفر الطعام في المقام الأول سعرات حرارية فقط وقليل من العناصر الغذائية أو لا يحتوي على أي مواد مغذية ، يُقال إنه يحتوي على سعرات حرارية فارغة.

السعرات الحرارية الفارغة نوعان:

أي شيء مع الكثير من السكرأو المحليات الصناعية

أي شيء به الكثير من الزيوت والدهون

كيفية التعرف على السعرات الحرارية الفارغة؟

لا توجد السعرات الحرارية الفارغة في الأطعمة مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور لأنها مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية والألياف والمعادن التي يحتاجها جسم الإنسان للبقاء على قيد الحياة.

ومع ذلك ، فإن الأطعمة المعبأة والمعالجة التي تتعرض للكثير من البلى لتحقيق شكلها النهائي هي المصادر الحقيقية للسعرات الحرارية الفارغة حيث يتم تجريدها من قيمتها الغذائية.

لتحديد السعرات الحرارية الفارغة، تحقق من ملصقات الطعام عندما تذهب لشراء البقالة وابحث عن مكونات مثل شراب السكر والنكهات الصناعية وشراب الفركتوز والدهون الصلبة، تمنح هذه المكونات الأطعمة طعمًا جيدًا ولكنها يمكن أن تأتي بنتائج عكسية على الصحة بطرق غير متوقعة على المدى الطويل – من البدانة إلى خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب وما إلى ذلك.

كم عدد السعرات الحرارية الفارغة التي نستهلكها في اليوم؟

وفق بحث 2012يستهلك الذكور البالغون 923 سعرة حرارية فارغة في اليوم وتحصل النساء على 624 سعرة حرارية في اليوم، السبب في استمرار هذا الرقم في الارتفاع هو أن الكربوهيدرات البسيطة والسكريات المكررة والدهون الصلبة في الأطعمة المصنعة تجعل التوابل لذيذة، وعندما يحصل الجسم على هذه الأطعمة البسيطة ، فإنها تنكسر بسهولة لرفع مستويات السكر في الدم والأنسولين وكذلك تقليل الشبع وزيادة الرغبة الشديدة.

وفق medicalnewstoday تحتوي على عدد السعرات الحرارية التالي في كل وجبة:

1 جرام من السكر يحتوي على 4 سعرات حرارية

جرام من السكر يحتوي على 4 سعرات حرارية 1 غرام من الدهون يحتوي على 9 سعرات حرارية

غرام من الدهون يحتوي على 9 سعرات حرارية 1 جرام من الكحول النقي يحتوي على 7 سعرات حرارية

جرام من الكحول النقي يحتوي على 7 سعرات حرارية لا يؤدي الإفراط في تناول الطعام أو الإفراط في تناول أي من هذه المشروبات فقط إلى زيادة خطر الإصابة دهون البطن ولكنه قد يجعلك أيضًا أكثر عرضة للإصابة بنقص التغذية .

الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية فارغة

تتضمن بعض أغنى مصادر الدهون الصلبة والسكريات المخفية والمواد الحافظة - السعرات الحرارية الفارغة باختصار - ما يلي: