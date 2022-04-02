نظام غذائي يقضي على مرض السكري… ما هو؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 10:16 صباحاً - يمكن أن يساعد نظام غذائي المصابين بداء السكري من النوع 2 على عكس الحالة، حتى إذا لم يكونوا يعانون من زيادة الوزن.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: اكتشف العلماء سابقاً أنّ السكري من النوع 2 ليس حالة تستمر مدى الحياة، ويمكن عكسها من خلال فقدان الوزن بشكل كبير على نظام غذائي يومي جذري يحتوي على 800 سعرة حرارية.

نظراً لأنّ معظم الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، فقد افترض العلماء أنهم فقط من يستطيعون تحقيق ذلك.

ولكن دراسة جديدة تقول إن الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي والذين يتبعون نظاماً غذائياً يحتوي على مخفوقات بديلة للوجبات والخضروات قد استطاعوا هم أيضاً عكس داء السكري من النوع 2.

يقع حوالي 10 في المائة من المصابين بداء السكري في هذه المجموعة ذات الوزن الطبيعي، والتي تضم أكثر من 400000 شخصاً في المملكة المتحدة.

قام الباحثون بقيادة جامعة نيوكاسل باستقطاب 20 شخصاً لديهم مؤشر كتلة الجسم الطبيعي ومرض السكري من النوع 2.

كان لدى معظمهم كمية عالية بشكل غير طبيعي من الدهون في الكبد أو البنكرياس.

هذا يضعهم في المجموعة المعروفة باسم TOFI أي الذين هم ‘نحيلون من الخارج ومليئين بالدهون من الداخل.

ساعد النظام الغذائي النباتي والمخفوقات على خسارتهم للوزن، مما أدى إلى عكس مرض السكري لدى 70 في المائة من الناس الذين شاركوا في التجربة.

قال البروفيسور روي تايلور، من جامعة نيوكاسل، والذي من المقرر أن يقدم النتائج في المؤتمر المهني لمرض السكري في المملكة المتحدة لعام 2022: “تم إخبار الجميع تقريباً في تجربتنا من قبل طبيبهم أو الممرض بعدم فقدان الوزن لمعالجة مرض السكري، لأنّ وزنهم كان طبيعياً”.

وتابع: “من الواضح أنّ هذا خطأ، لأننا نعلم الآن أنّ كل شخص لديه عتبة وزن فردية، وإذا تجاوز وزنهم ذلك، فقد يصابون بداء السكري من النوع 2”.

“بالنسبة لغالبية الأشخاص المصابين بداء السكري لمدة تقل عن ست سنوات، يمكنهم عكس مرض السكري من خلال فقدان الوزن بعناية بعد التشاور مع الطبيب”.

في عام 2018، أظهرت تجربة تاريخية لنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لعكس مرض السكري من النوع 2 أنّ ما يقرب من نصف المرضى انتقلوا إلى حالة طبيعية بعد 12 شهراً.

تقوم هيئة الخدمات الصحية الوطنية الآن بتجربة حمية الحساء والمخفوقات لمعالجة وباء السكري في المملكة المتحدة.

لكنّ الدراسة الجديدة ركزت على أقلية الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 الذين لا يعانون من زيادة الوزن، مما منحهم فحوصات طبية مفصلة وفحوصات بالرنين المغناطيسي لأعضائهم.

وجد الباحثون أنّ 13 امرأة وسبعة رجال يتمتعون بوزن صحي، لكن لديهم في المتوسط ثلاثة أضعاف الدهون في الكبد والبنكرياس مقارنة بالأشخاص من نفس العمر غير المصابين بالسكري.

توقف الاشخاص في مجموعة الدراسة عن تناول أدوية السكري الخاصة بهم وتمّ وضعهم على نظام غذائي من المخفوقات الكاملة بنكهات مثل الفراولة والشوكولاتة لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع، إلى جانب الخضار غير النشوية مثل الكوسى والفطر.

انتقلت نصف المجموعة إلى مرحلة التخلص من مرض السكري على الفور، بعد أن فقدت في المتوسط 5 في المائة من وزن الجسم.

وصل أربعة أشخاص آخرين إلى هذه المرحلة بعد تكرار النظام الغذائي مرة أخرى إلى مرتين لتحقيق ما يصل إلى 15 في المائة من فقدان الوزن.

بعد ذلك طُلب منهم تناول طعام صحي، وتجنب الأطعمة المصنعة وذات السعرات الحرارية العالية، لمدة 12 شهراً.

يعاني حوالي 4.9 مليون شخص في المملكة المتحدة من مرض السكري، و90 في المئة من هؤلاء يعانون من مرض السكري من النوع 2.