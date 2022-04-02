شكرا لقرائتكم خبر عن الصيف وأمراض الأطفال.. الأعراض وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب فصل الصيف تنتشر بعض الأمراض بين الأطفال، حيث تعد فترة الصيف (من مارس إلى مايو) والفترة الواقعة بين الصيف وموسم الأمطار (يونيو - يوليو) هي الموسم الذي يمرض فيه معظم الأطفال.

بفضل ارتفاع الزئبق، تزدهر بعض الأمراض لأن الطقس مثالي لمسببات الأمراض لتزدهر وتنتشر، يجب أن يكون الآباء متيقظين للأطفال الذين يشكون من التهاب في العين أو حكة أو تقرحات في الجلد.

من الأفضل زيارة طبيب أطفالك للتحقق مما إذا كانت جميع اللقاحات سليمة وما إذا كان هناك أي احتياطات إضافية يجب على المرء اتخاذها، فيما يلي بعض الأمراض الشائعة التي يجب على الأطفال والآباء الانتباه لها وبعض النصائح للبقاء بصحة جيدة خلال موسم الصيف وفقا لموقع " kidshealth".

الربو:

هذا هو الوقت من العام الذي يطفو فيه غبار حبوب اللقاح في الهواء، تزيد الحرارة والرطوبة الوضع سوءًا بالنسبة للأطفال الذين يعانون من الحساسية، احترس من أعراض مثل التعب، والصفير عند التنفس، وصوت الصفير عند الشهيق والزفير، والسعال وضيق التنفس، حيث يمكن لقلة حركة الهواء أن تحبس الملوثات مثل الغبار والعفن في الشعب الهوائية. يجب أن يفحص طبيب طفلك أي مرض يصعِّب عليه التنفس، لمنع نوبات الربو أو تفاقمها ، لا تدع أي شخص يدخن عندما يكون بالقرب من الطفل ، واحتفظ بالمنزل خاليتا من الغبار وعث الغبار ، وكذلك خاليا من أي آفات ومسببات للحساسية.

جدري الماء:

يسبب جدري الماء ظهور بقع (طفح جلدي) وحمى وصداع ويمكن أن يجعل الطفل يشعر بالتوعك بشكل عام، يهدف العلاج إلى تخفيف الأعراض حتى يذهب المرض، عادة ما تصيب هذه العدوى الفيروسية الأطفال ، ولهذا السبب يجب إعطاء الجرعة الأولى من لقاح الحماق للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 شهرًا والجرعة الثانية من سن 4 إلى 6 سنوات، الأشخاص الذين يحتاجون إلى مزيد من الاهتمام هم الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، نظرًا لأن جدري الماء يمكن أن ينتقل من خلال الاتصال المباشر مع الطفح الجلدي أو استنشاق قطرات الهواء، يجب على المرضى تجنب الذهاب إلى الأماكن العامة لمنع انتشار العدوى.

التهاب الملتحمة (التهاب العين):

عادة ما تحدث العين الوردية بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية ، أو رد فعل تحسسي ، أو - عند الأطفال - قناة دمعية غير مكتملة الانفتاح، فهو التهاب أو عدوى في الغشاء الشفاف (الملتحمة) الذي يبطن جفنك ويغطي الجزء الأبيض من مقلة العين، على الرغم من وجود احمرار ، إفرازات ، تهيج ، نادرًا ما يؤثر التهاب الملتحمة على الرؤية، نظرًا لأنه يمكن أن يكون معديًا ، يمكن أن يساعد التشخيص والعلاج المبكران في الحد من انتشاره. علم الطفل أن يغسل يديه جيدًا وبشكل متكرر.

الانفلونزا:

على الرغم من انتشار فيروسات الإنفلونزا أيضًا في الطقس البارد، إلا أنها لا تزال تسبب أنفلونزا الصيف، مع تغيرات الطقس، مثل الأمطار الغزيرة المفاجئة أو عدم تكيف الجسم مع التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة (ساخنة في الهواء الطلق لتبريد البيئات الداخلية والعكس صحيح)، يمكن أن تجعل الشخص عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل السعال ونزلات البرد، استمر في نفس خطوات غسل اليدين المتكرر وتجنب الأماكن المغلقة وسيئة التهوية، يجب أخذ لقاحات الإنفلونزا التي ينصح بها الطبيب لصالح صحة الطفل، يمكن أن تسبب الأنفلونزا الحمى وآلام العضلات والصداع الراحة في الفراش ، الأدوية المضادة للفيروسات.

التسمم الغذائي:

يحب على الحرص عند تناول الطعام في الخارج، الأمراض المنقولة بالغذاء أكثر شيوعًا مرتين خلال موسم الصيف مقارنة بأشهر أخرى من العام لأن الطعام يفسد بسهولة بفضل البكتيريا التي تزدهر في ظروف الطقس الدافئ، يمكن أن يؤدي الإسهال والقيء اللذان يتبعان تناول طعام غير صحي وملوث إلى الجفاف، وربما مضاعفات للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة، حتى في المنزل، يُنصح بتجنب تناول الأطعمة القابلة للتلف بعد ساعة إلى ساعتين من تركها خارج الثلاجة أو بمجرد ظهور العفن أو الرائحة الكريهة للطعام.

ارتفاع الحرارة أو ضربة الشمس:

يحب على الأطفال اللعب في الملاعب المفتوحة ويعرضهم هذا الإعداد أيضًا للحرارة الشديدة، ارتفاع الحرارة هو حالة تصبح فيها درجة حرارة الجسم مرتفعة بشكل غير طبيعي، مما يشير إلى أنه لا يمكن تنظيم الحرارة القادمة من البيئة، الإرهاق الحراري وضربة شمس هي حالات طبية طارئة تقع تحت ارتفاع الحرارة، يجب عليك استشارة الطبيب على الفور، قد يشكو الطفل المصاب بارتفاع الحرارة من الصداع والدوخة والارتباك والإغماء والتعرق الشديد والتشنجات، كإجراء وقائي، تجنب السماح للطفل باللعب في ساعات النهار الشديدة. مع اقتراب المساء، يمكنك السماح بذلك.

النكاف:

النكاف هو عدوى فيروسية تؤثر بشكل أساسي على الغدد المنتجة للعاب (اللعابية) الموجودة بالقرب من أذنيك، يمكن أن يسبب النكاف تورمًا في إحدى هذه الغدد أو كلتيهما، وينتج عن الفيروسات المخاطية التي تنتشر من خلال قطرات لعاب الشخص المصاب، يتركز حول الغدد اللعابية بالقرب من الأذنين مما يؤدي إلى انتفاخهما، قد يسبب هذا الالتهاب في أحد جانبي الوجه أو كلاهما ألمًا أو صعوبة في المضغ أو البلع، قد يصاحب النكاف أيضًا حمى وصداع وآلام في العضلات.

منذ أن تجذرت اللقاحات، أصبح النكاف نادرًا، لكن تفشي النكاف يؤثر عمومًا على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ويحدث في أماكن الاتصال الوثيق مثل المدارس أو حرم الجامعات، يجب على الأشخاص المعرضين لخطر حدوث مضاعفات، مثل طفل يعاني من نقص المناعة، أو امرأة حامل ، مراجعة طبيب متخصص في الأمراض المعدية.

مرض الحصبة:

ينتشر فيروس الروبيولا المسبب للحصبة بشكل يشبه إلى حد كبير انتشار جدري الماء، قد يشكو الطفل من أعراض مثل السعال الجاف والحمى الشديدة وسيلان الأنف واحمرار العينين. يمكن أن تسبب الحصبة أيضًا مضاعفات تتراوح من التهابات الأذن إلى الالتهاب الرئوي ، بما في ذلك مشاكل الحمل لدى النساء. قد تلحق الأم المصابة أضرارًا صحية بالجنين النامي ، عن غير قصد. اسأل طبيب الطفل إذا كانت لقاحات طفلك سليمة..