شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يعزز تناول القهوة يوميا صحة القلب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القهوة هي واحدة من أشهر المشروبات على مستوى العالم، يحتاج الكثير من الناس حول العالم إلى فنجان من القهوة في الصباح ليقضوا يومهم، يوفر الطاقة ويساعد في الاستيقاظ بشكل صحيح.

يحتوي على مادة الكافيين التي تساعد في توفير هذه المزايا، لكن الإفراط في تناول القهوة يمكن أن يكون ضارًا لك أيضًا، قدم العديد من الخبراء أفكارًا حول التأثير السلبي للإفراط في استهلاك القهوة، لكن تناوله باعتدال يمكن أن يكون مفيدًا للغاية لصحتك العامة.

وفقا لموقع " OnlyMyHealth" ارتبط شرب ما يقرب من كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب أو قصور القلب أو أي مشكلة قلبية أخرى أو الوفيات المبكرة بنسبة 10-15٪، وفقًا لثلاث ملخصات بحثية نُشرت حديثاً.

قال الدكتور بيتر إم كيستلر، كبير مؤلفي الدراسة، "لأن القهوة يمكن أن تسرع من معدل ضربات القلب، يشعر بعض الناس بالقلق من أن شربها يمكن أن يؤدي إلى مشاكل معينة في القلب أو يزيدها سوءًا، وهذا هو المكان الذي قد تأتي منه النصائح الطبية العامة للتوقف عن شرب القهوة ."

وأضاف كيستلر: "وجدنا أن شرب القهوة له تأثير محايد - بمعنى أنه لم يضر - أو أنه مرتبط بفوائد على صحة القلب". بالنسبة لجميع الدراسات، استخدم الباحثون بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، والتي تتبع النتائج الصحية لأكثر من 500000 شخص لمدة 10 سنوات على الأقل. عند الانضمام إلى السجل ، أبلغ المشاركون عن مكان انخفاض استهلاكهم للقهوة في نطاق يتراوح من كوب إلى ستة أكواب أو أكثر يوميًا.

أجريت الدراسة الأولى على أكثر من 382500 من البالغين الذين لا يعانون من مشاكل في القلب وكان متوسط ​​أعمارهم 57 عامًا، المشاركون في الدراسة الذين شربوا 2-3 أكواب من القهوة يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب في المستقبل، الأشخاص الذين لا يكادون يشربون فنجانًا واحدًا من القهوة في اليوم هم أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية أو الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.