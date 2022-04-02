شكرا لقرائتكم خبر عن علامات وأعراض نقص الحديد.. أطعمة تعالج فقر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفق جونز هوبكنز ميديسن، السبب الأكثر شيوعًا لفقر الدم في جميع أنحاء العالم هو نقص الحديد، والهيموجلوبين هو جزء حيوي من خلايا الدم الحمراء (كرات الدم الحمراء) في دمنا، يحتفظ بالأكسجين ويحمله ويزيل ثاني أكسيد الكربون (منتج النفايات) من الجسم، يتم تخزين الحديد في الغالب في الهيموجلوبين في الجسم، يتم تخزين حوالي ثلث الحديد أيضًا على شكل فيريتين وهيموسيديرين في نخاع العظام والطحال والكبد.

ماذا يحدث عندما يعاني المرء من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد؟

قد يكون لكل فرد تجربته الفريدة عندما يتعلق الأمر بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، لكن على نطاق واسع، يعاني معظمهم من بعض أو كل الأعراض الموضحة:

شحوب غير طبيعي في لون الجلد

التهيج

قلة الطاقة أو التعب بسهولة (إعياء)

زيادة معدل ضربات القلب (عدم انتظام دقات القلب)

التهاب أو تورم اللسان

تضخم الطحال

الرغبة في تناول مواد غريبة مثل الأوساخ أو الجليد (حالة تسمى بيكا)

قد يسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أعراضًا تتداخل مع أعراض أخرى أمراض الدم أو مشاكل طبية، هذا هو السبب في أنه من المهم ألا تقوم بالتشخيص الذاتي وأن تسعى للحصول على آراء الخبراء من الطبيب.

يمكن أن يكون هناك عدة أسباب لماذا وكيف يتطور فقر الدم بسبب نقص الحديد، لا يقتصر الأمر على نقص الغذاء في الحديد، بل يمكن أن يكون أيضًا بسبب التغيرات الهرمونية أو اعتلال صحة الجهاز الهضمي، يمكن أن تؤدي الجراحة أو الأدوية أيضًا إلى وقف إنتاج حمض المعدة، ما هي علاقتها بأحماض المعدة؟ تساعد أحماض المعدة على تخليق وامتصاص الحديد. حتى فقدان الدم (داخليًا أو خارجيًا) أو نزيف الحيض أو الإصابة.

ماذا يجب أن آكل للتغلب على فقر الدم؟

قم بإجراء تغييرات على نظامك الغذائي بحيث تتناول المزيد من الأطعمة النباتية ومنتجات الحبوب الكاملة، العناصر التالية تصنع أغذية غنية بالحديد:

الحلبة (أوراق و / أو بذور خضراء).

الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل السبانخ .

الخضراوات الطازجة من عائلة الكرنب، مثل البروكلي، واللفت، والكرنب

البقوليات، مثل الفاصوليا والفاصوليا والبازلاء الخضراء. الفاصوليا الجافة والبازلاء ، مثل فاصوليا البينتو والبازلاء السوداء والفاصوليا المعلبة

خبز القمح الكامل المخمر بالخميرة ولفائف القمح

منتجات غذائية غنية بالحديد

الجوز ، في الواقع ، جميع الفواكه المجففة مثل الزبيب والمشمش

فول سوداني ، بطاطا ، بطاطا حلوة ، بيض

اللحوم والمأكولات البحرية

الحمص والنخالة رقائق

من المفترض أن يتم تناول بعض الأطعمة معًا لأنها تكمل وتكمل بعضها البعض. لزيادة امتصاص الجسم للحديد، يمكنك اختيار شرب عصير الحمضيات أو تناول أطعمة أخرى غنية بفيتامين سي في نفس الوقت الذي تتناول فيه الأطعمة الغنية بالحديد، سيتم استشارة طبيبك طوال الوقت وقد يقرر ما إذا كنت لا تزال بحاجة إلى مكملات.