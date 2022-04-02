شكرا لقرائتكم خبر عن في رمضان.. تعرف على فوائد تناول الزبيب أبرزها الحماية من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العنب المجفف هو الزبيب الذي يعد من أشهر الفواكه المجففة الشهيرة بشكل عام وفي شهر رمضان بشكل خاص، فهو لديه مذاق خاص ولذيذ، كما أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة والمميزة للجسم.فالزبيب غني بالألياف والماغنسيوم، والبوتاسيوم والحديد، ولذا فتناوله يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "ميديكل نيوز توداي" سنتعرف على أبرز وأهم فوائده الصحية، ومنها:

- يقلل من الشعر بالحموضة:

يرجع احتواؤه علي نسبة عالية من الحديد والنحاس والماغنسيوم والبوتاسيوم، إلى تقليل الشعور بالحموضة في المعدة، والوقاية منها، وهذه العناصر تقلل من معدل الأس الهيدروجيني المسئول عن الشعور بالحموضة.

- الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي:

بسبب احتوائه علي نسبة عالية من الألياف فهذا الأمر يجعله يحافظ على صحة الأمعاء ويعمل علي تحريكها بشكل رائع، وتسهيل عملية الهضم، وتقليل فرص الإصابة بالإمساك أو الإسهال والانتفاخات، والشعور بألم في المعدة.

-علاج الأنيميا:

يساعد في الوقاية من الأنيميا، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات الأساسي في تكوين خلايا الدم الحمرا، ولذا فتناوله يعد علاجا جيدا.

- خفض ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب:

يحتوي علي نسبة عالية من البوتاسيوم، ولذا فتناولك له يعد من الأمور الرائعة التي تساهم بشكل كبير في تنشيط الدورة الدموية، والحفاظ على توازن السوائل بالجسم ولذا فهو يسيطر علي ضغط الدم ويحد من التعرض لارتفاعه، وأيضا يحافظ على صحة القلب.

- يقلل فرص الإصابة بالسرطان:

لأنه غني بنسبة عالية من مضادات الأكسدة، فهذا الأمر يعجله من الأطعمة الجيدة في تقليل فرص الإصابة بالسرطان.