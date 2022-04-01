شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات تناولها إذا كنت تعاني من نقص فيتامين د.. منها عصير البرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين د هو أحد العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم لأداء العديد من وظائف الجسم، ويعد نقص فيتامين (د) أيضًا أحد أكثر أسباب الإجهاد شيوعًا في جميع أنحاء العالم.

عادات نمط الحياة السيئة والنظام الغذائي غير الصحي يمكن أن تجعل الجسن يعانى من نقص فيتامين د، وهذا يجعل من الضروري اتباع نظام غذائي صحي غني به. بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين، يمكنك تناول المكملات الغذائية بعد أخذ نصيحة طبيبك، أثناء البحث عن جميع مصادر الفيتامين، من المفيد معرفة بعض المشروبات الغنية بفيتامين د وفقا لموقع " onlymyhealth"

المشروبات لنقص فيتامين د

يحتوي فيتامين د على العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك تقوية جهاز المناعة وتعزيز نمو الأسنان والعظام وتطورها، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د في الجسم إلى ضعف العظام والمفاصل والظهر وحتى آلام العضلات، وفيما يلى 5 مشروبات يجب تناولها إذا كنت تعاني من نقص فيتامين د:

1. عصير برتقال

لا توجد الكثير من المصادر الطبيعية لفيتامين د، خاصة إذا كنت نباتيًا، ومع ذلك، يمكن أن يكون عصير البرتقال بالتأكيد أفضل صديق لك في مثل هذه الحالات، فهو مصدر غني بفيتامين د، ويمكن تناوله بسهولة في المنزل. يجب أن تحاول دائمًا اختيار عصير برتقال طازج منزلي الصنع لتجنب أي غش أو نكهات صناعية.

2. اللبن

يعتبر الزبادي واللبن الرائب واللبن من المصادر الجيدة لفيتامين د.

3. حليب البقر

يعتبر حليب البقر مصدرًا غنيًا بفيتامين د، ولكنه يحتوي أيضًا على كميات جيدة من الكالسيوم الذي يمكن أن يقوي عظامك، يمكنك أيضًا الحفاظ على صحة بشرتك وشعرك إذا كنت تشرب الحليب يوميًا، إذا كنت لا تحب شرب الحليب الخام كل يوم، يمكنك صنع عصير فواكه لذيذ من الحليب في المنزل أو حتى إضافة شراب الشوكولاتة إلى كوب الحليب.

4. عصير الجزر

يمكن لشرب عصير الجزر أيضًا أن يعالج نقص فيتامين (د) ويمنح الجسم الطاقة المطلوبة. الجزر مفيد لبصرك ويوفر العديد من الفوائد الصحية الأخرى. يمكنك أن تسأل طبيبك أو أخصائي التغذية عن كمية عصير الجزر / الشوربة التي يجب تناولها يوميًا.

5. حليب الصويا

الناس الذين لا يستطيعون الحصول على منتجات الألبان لديهم ميزة من حليب الصويا. وهو عبارة عن بدائل لبن نباتية وغالبًا ما يكون مدعومًا بفيتامين (د) وغيره من العناصر الغذائية المهمة التي غالبًا ما تكون موجودة فقط في حليب البقر، يجب أن تحاول تجنب شراء حليب الصويا المعبأ من السوق لأنه يحتوي على مواد حافظة مضافة.