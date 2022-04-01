شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات صيفية صحية تساعدك فى التغلب على الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط حرارة الصيف، يعد المشروب البارد أكثر الأشياء المطلوبة ولكن غالبًا ما يتخذ الأشخاص خيارات مشروبات غير صحية للتغلب على حرارة الصيف، مثل المشروبات السكرية والغازية.

أسباب تجعلك تمنع جميع المشروبات الغازية فى الصيف وفقا لموقع " timesnownews":

محشوة بالسكر الصناعي .

أنها لا توفر للجسم أي فوائد صحية .

تحتوي بعض المشروبات على نسبة عالية من الكافيين .

غالبًا ما يتم تناولها كبديل عن الماء مما يعرض الجسم لخطر الجفاف .

يمكن أن يؤدي تناول هذه المشروبات غير المعتدل إلى زيادة الوزن وتسوس الأسنان ومضاعفات صحية أخرى .

مشروبات الصيف الصحية

بعض مشروبات الصيف المنعشة والصحية التي يمكن أن تساعدك على التغلب على الحرارة:

ماء جوز الهند:

يمكن لهذا المشروب أن ينعش الجسم بأعجوبة، يتمتع ماء جوز الهند اللذيذ بمذاق حلو طبيعي مع لمسة جوز الهند، فهو مليء بالإلكتروليتات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تغذية الجسم والحفاظ عليه رطبًا.

الشاي المثلج:

كوب من الشاي الساخن رائع ، لكن قد لا يكون المشروب الساخن هو الخيار الأفضل خلال فترة ما بعد الظهيرة الصيفية المليئة بالعرق، إذا كنت من محبي الشاي وتريد تهدئة حرارة الصيف، فعليك اختيار الشاي المثلج.

مشروب المانجو:

موسم المانجو وقد حان الوقت للاستفادة من الفاكهة المتوفرة بكثرة - سواء كانت ناضجة أو نيئة، هو مشروب لذيذ ومرطب متوفر في كل من المملح والحلو.