ما العلاقة بين تورّم الكاحل وأمراض القلب؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 58 دقيقة

قد تشير العديد من العلامات والعوارض الصحية التي تصيب أجسامنا الى وجود أمراض خطرة في أعضاء أساسية.

في هذا الاطار، شددت دراسة لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، على ضرورة زيارة الطبيب في حال الإصابة بتورم في الكاحلين، التي قد تشير الى أن الشخص يعاني من قصور القلب.

الدكتور ديفيد نيوبي أستاذ أمراض القلب في مؤسسة القلب البريطانية في “جامعة إدنبرة“، سلّط الضوء على العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن أمراض القلب بمختلف انواعها يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية قاتلة.

وفي حديث لصحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، أوضح أن من أكثر المؤشرات وضوحًا للحالة التي يجب أخذها ”بجدية“ هي حدوث ألم في الصدر، مشيرا إلى أنه إذا حدث الألم أثناء التمرين وبدأ يخف أثناء الراحة، فمن المحتمل أن تكون ذبحة صدرية.

كذلك كشفت الهيئة في الدراسة، أن الذبحة الصدرية تحدث عندما ينخفض تدفق الدم إلى عضلات القلب، مضيفة أنه يمكن وصف الألم بأنه ”ضيق أو خفيف أو ثقيل“، ويمكن أن ينتشر إلى الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الظهر.

وقالت: ”يُعد التوتر سببًا آخر للذبحة الصدرية، والذي قد يؤدي أيضًا إلى الشعور بالغثيان أو ضيق التنفس، وإذا لم يتم تشخيصك بالذبحة الصدرية عليك الحصول على موعد عاجل مع الطبيب إذا كنت تعاني من نوبة ألم في الصدر تتوقف خلال 4 دقائق بعد الراحة“، مضيفةً : ”إذا كنت تعاني من ألم شديد في الصدر حتى عندما لا تفعل شيئًا وأنت جالس وتشعر أيضًا بالمرض، فهذا هو الوقت المناسب لاستدعاء سيارة إسعاف، كما ان هناك علامة لا ينبغي تجاهلها وهي تورم الكاحلين التي يمكن أن تكون علامة على قصور القلب“.

واوضحت أنه في حين أن التورم قد يكون من الآثار الجانبية لأدوية ضغط الدم، ”من المفيد تحديد موعد مع الطبيب للتأكد أنها ليست علامة على مرض قلبي.

وذكرت الدراسة أنّ فشل أو قصور القلب ”يعني أن القلب غير قادر على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم بشكل صحيح“، مضيفة ان هذه الحالة تحدث عادةً عندما تصبح عضلة القلب ”ضعيفة جدًا أو متيبسة“.

وتشمل أعراض قصور القلب ضيق التنفس بعد النشاط أو عند الراحة والشعور بالتعب معظم الوقت وتورم الكاحلين والساقين، فيما يمكن ان يعاني بعض الأشخاص من سعال مستمر وسرعة دقات القلب وشعور بالدوار.