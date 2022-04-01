شكرا لقرائتكم خبر عن مش مجرد علاج لفقر الدم.. 5 فوائد صحية للحديد لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعد الحديد مكونًا أساسيًا للهيموجلوبين، أو خلايا الدم الحمراء، وهو ما يسمح لخلايا الدم الحمراء بنقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي الجسم، كما أنه جزء من البروتينات الأخرى في أجسامنا التي تدعم التمثيل الغذائي للعضلات، والنسيج الضام الصحي، والنمو العصبي والمكونات الأخرى لوظيفة الخلية الصحية، يعد الحصول على كمية كافية من الحديد أمرًا مهمًا للبقاء نشيطًا، وهناك العديد من الطرق لتلبية احتياجاتك، وفى السطور القادمة سنوضح الأعراض الشائعة لنقص الحديد والفوائد الصحية، بحسب ما نشره موقع " eatingwell".

الكمية اليومية من الحديد:

يُنصح بأن تحصل النساء على 18 ملليجرام من الحديد يوميًا ويهدف الرجال إلى 8 ملليجرام من الحديد يوميًا .

5 فوائد صحية للحديد:1. زيادة الطاقة:

في حين أن نقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالتعب، فإن العكس صحيح يمكن أن يساعد الحصول على كمية كافية من الحديد في تعزيز طاقتك عن طريق التأكد من أن الهيموجلوبين قادر على حمل الكثير من الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

2. صحة الحمل:

أثناء الحمل ، يزداد حجم الدم وخلايا الدم الحمراء لتلبية احتياجات الجنين والمشيمة لهذا السبب تحتاج الحوامل إلى الحديد أكثر من غيرهنّ بحوالي 27 ملجم في اليوم، من المهم أن تحصل الحوامل على ما يكفي من الحديد، ليس فقط للمساعدة في تلبية احتياجاتهن أثناء الحمل ولكن أيضًا لأن الحديد ضروري لنمو الجنين وتطوره العصبي.

3. تحسين القدرة على التحمل العضلي:

تحتاج عضلاتك إلى مستويات كافية من الأكسجين، وهذا هو سبب أن ضعف العضلات وهو أحد العلامات الشائعة لنقص الحديد، بالإضافة إلى احتياجات الأكسجين ، فإن الحديد مهم لعملية التمثيل الغذائي الصحي للعضلات ، يمكن أن يساعد التأكد من تلبية احتياجاتك من الحديد في الحفاظ على أداء عضلاتك في أفضل حالاتها وتحسين قدرتك على التحمل.

4. تحسين صحة الدماغ:

الحديد هو أحد المغذيات الهامة لصحة الدماغ، صحة الخلايا العصبية و الوظائف المعرفية ، عندما تنخفض مستويات الحديد ، تنخفض أيضًا القدرة على التركيز والحدة الذهنية. الحصول على ما يكفي من الحديد يدعم صحة الجهاز العصبي ككل وهو مهم للحفاظ على صحة عقلك.

5. تقويه جهاز المناعة:

تؤثر قدرة الحديد على حمل الأكسجين إلى خلايانا بشكل مباشر في كيفية تعافي الخلايا من التلف ومحاربة العدوى لهذا السبب ، فإن الحصول على كمية كافية من الحديد مهم لوظيفة المناعة الصحية، البحوث قد أظهرت أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات الحديد هم أكثر عرضة للأمراض، بما في ذلك العديد من الأمراض المنقولة بالغذاء، وجدت الدراسات أيضًا أن أولئك الذين لديهم مخزون كافٍ من الحديد يمكن أن يقاوموا الالتهابات البكتيرية بسرعة أكبر.