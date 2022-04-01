شكرا لقرائتكم خبر عن الصداع والحموضة أعراض قد تشعر بها خلال الصيام.. نصائح لتجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البعض يشعر بالصداع الشديد، والحموضة، خلال ساعات الصيام، ولذا يقدم الخليج 365 لقراءه العديد من النصائح لتجنب هذه الأعراض، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE" الطبي.

أوضح التقرير، أنه في حالة إصابتك بالصداع خلال ساعات الصيام فيجب عليك الانتباه، لأن الشعور به علامة على احتياج الجسم لشيء ما، كالسوائل أي الماء، أو الكافيين كالقهوة والشاي، والحل هو تناول كميات وفيرة من الماء خلال الساعات بين الإفطار والسحور، وأيضا تناول الخضراوات والفواكه.

أما عن الإصابة بالحموضة خلال نهار رمضان، فعليك تجنب اتباع العادات الغذائية الخاطئة، كالإفراط في تناول المشروبات الغنية بالكافيين بعد تناول وجبة الإفطار، أو تناول الأطعمة الغنية بالتوابل الحارقة، والغنية بنسبة دهون مرتفعة، وأيضا التدخين.

وللوقاية من الشعور بحموضة المعدة خلال الصيام، عليك اتباع التالي:

-ممارسة الرياضة كالمشي بعد تناول وجبة الافطار لتحريك الجسم، وتقليل الشعور بألم المعدة المرتبطة بحموضة المعدة.

-ابعتد عن تناول الأطعمة الحارقة.

-قلل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين.

-حاول قدر الإمكان تجنب التدخين.