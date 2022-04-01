شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان الأمعاء.. أعراض يتم تجاهلها دائمًا تنذر بالخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الأمعاء هو مرض يبدأ في الأمعاء الغليظة - واعتمادًا على المكان الذي يبدأ منه ، يُعرف باسم القولون أوسرطان المستقيم كذلك.بحسب الخدمة الصحة الوطنية في إنجلترا، من المحتمل أن تؤثر هذه الحالة على 50 % من السكان مرة واحدة على الأقل في حياتهم، ولهذا من المهم أن تكون على دراية بأعراضها.

على الرغم من ارتفاع معدل البقاء على قيد الحياة بنسبة 90 % ، فيمكن أن يكون سرطان الأمعاء ضار إذا لم يتم تشخيصها في الوقت المحدد، لذلك، يوصى بمراقبة الأعراض المبكرة لهذا المرض.

ما هي الأعراض المبكرة لسرطان الأمعاء؟

وفقا لموقع " healthline"، من الأكثر شيوعا أعراض لسرطان الأمعاء التي غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد في عادات الأمعاء وتشمل هذه:

تحتاج إلى إفراز أكثر في كثير من الأحيان

نوبات متكررة من الإسهال

آلام في المعدة بعد الأكل

الانتفاخ بعد الوجبات

دم في البراز

الأعراض الأخرى غير المتوقعة لسرطان الأمعاء هي:

فقدان الوزن غير المقصود

التعب غير المبرر

فقر دم

دم في البول

تغير لون البول إلى غامق أو صدئ أو بني

نتوء في الشرج أو المستقيم

تشنج

إذا ظهر أي من هذه أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع ، استشر طبيبك.

ما هي عوامل الخطر لسرطان الأمعاء؟

عندما يتعلق الأمر بمخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء ، فإن بعض عوامل الخطر الرئيسية تشمل:

التدخين

عدم ممارسة الرياضة

تناول كميات كبيرة من الكحول

النظام الغذائي الغني باللحوم المصنعة

مرض كرون

تاريخ العائلة

العوامل الوراثية الموروثة

ما هي خيارات علاج سرطان الأمعاء؟

تشمل علاجات سرطان الأمعاء العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والجراحة، وتحدد مرحلة المرض التي يحددها الأطباء الإجراء الأفضل. في بعض الحالات ، مثل سرطان البروستاتا ، قد لا تظهر على المرضى أي علامات في المراحل المبكرة حتى يتطور إلى مرحلة متقدمة. لذلك ، يوصي الأطباء بإجراء الفحص في الوقت المناسب - خاصةً في أولئك الذين لديهم أي من عوامل الخطر للحصول على التشخيص المبكر والعلاج المناسب.