شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان الأمعاء.. أعراض يتم تجاهلها دائمًا تنذر بالخطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سرطان الأمعاء هو مرض يبدأ في الأمعاء الغليظة - واعتمادًا على المكان الذي يبدأ منه ، يُعرف باسم القولون أوسرطان المستقيم كذلك.بحسب الخدمة الصحة الوطنية في إنجلترا، من المحتمل أن تؤثر هذه الحالة على 50 % من السكان مرة واحدة على الأقل في حياتهم، ولهذا من المهم أن تكون على دراية بأعراضها.
على الرغم من ارتفاع معدل البقاء على قيد الحياة بنسبة 90 % ، فيمكن أن يكون سرطان الأمعاء ضار إذا لم يتم تشخيصها في الوقت المحدد، لذلك، يوصى بمراقبة الأعراض المبكرة لهذا المرض.ما هي الأعراض المبكرة لسرطان الأمعاء؟
وفقا لموقع " healthline"، من الأكثر شيوعا أعراض لسرطان الأمعاء التي غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد في عادات الأمعاء وتشمل هذه:
- تحتاج إلى إفراز أكثر في كثير من الأحيان
- نوبات متكررة من الإسهال
- آلام في المعدة بعد الأكل
- الانتفاخ بعد الوجبات
- دم في البراز
الأعراض الأخرى غير المتوقعة لسرطان الأمعاء هي:
- فقدان الوزن غير المقصود
- التعب غير المبرر
- فقر دم
- دم في البول
- تغير لون البول إلى غامق أو صدئ أو بني
- نتوء في الشرج أو المستقيم
- تشنج
إذا ظهر أي من هذه أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع ، استشر طبيبك.ما هي عوامل الخطر لسرطان الأمعاء؟
عندما يتعلق الأمر بمخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء ، فإن بعض عوامل الخطر الرئيسية تشمل:
- التدخين
- عدم ممارسة الرياضة
- تناول كميات كبيرة من الكحول
- النظام الغذائي الغني باللحوم المصنعة
- مرض كرون
- تاريخ العائلة
- العوامل الوراثية الموروثة
تشمل علاجات سرطان الأمعاء العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والجراحة، وتحدد مرحلة المرض التي يحددها الأطباء الإجراء الأفضل. في بعض الحالات ، مثل سرطان البروستاتا ، قد لا تظهر على المرضى أي علامات في المراحل المبكرة حتى يتطور إلى مرحلة متقدمة. لذلك ، يوصي الأطباء بإجراء الفحص في الوقت المناسب - خاصةً في أولئك الذين لديهم أي من عوامل الخطر للحصول على التشخيص المبكر والعلاج المناسب.