شكرا لقرائتكم خبر عن أهمية وطريقة الأشعة السينية والرنين المغناطيسي لتشخيص سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصوير الثدي بالأشعة هو الاختبار القياسي لفحص سرطان الثدي، بالنسبة للنساء المعرضات لخطر متزايد ، يتم استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي للثدي بشكل متزايد للمساعدة في التشخيص.

على الرغم من أن التصوير بالرنين المغناطيسي يمكن أن يكتشف الأورام التي يفوتها التصوير الشعاعي للثدي في بعض الأحيان، إلا أنها تخاطر بإظهار نتيجة إيجابية خاطئة، ومع ذلك ، عند استخدام كلاهما معًا ، يمكن أن يساعدا في تشخيص سرطان الثدي.

وفقا لموقع " verywellhealth"، يعد تصوير الثدي بالأشعة هو الاختبار القياسي لفحص سرطان الثدي. في بعض الأحيان يمكن استخدامه مع التصوير بالرنين المغناطيسي للثدي لاكتشاف أو استبعاد سرطان الثدي لدى النساء المعرضات لخطر الإصابة بالمرض.

يمكن أن يكشف التصوير بالرنين المغناطيسي للثدي عن الأورام التي قد تفوتها صور الثدي الشعاعية، ولكن لديها أيضًا القدرة على تحديد أنسجة الثدي غير السرطانية عن طريق الخطأ على أنها سرطان، مما قد يؤدي إلى نتيجة إيجابية خاطئة.

يتوقف السؤال عن متى يكون التصوير بالرنين المغناطيسي للثدي مناسبًا على ما إذا كان بإمكانه توفير درجة عالية من الموثوقية دون التسبب في مزيد من القلق والتكلفة.

قد تساعد أداة فحص أحدث تسمى التصوير بالرنين المغناطيسي السريع للثدي أو التصوير بالرنين المغناطيسي المختصر في سد بعض هذه الفجوات.

أثناء تصوير الثدي بالأشعة السينية، تستخدم الأشعة السينية لاختراق أنسجة الثدي وتسجيل الاختلافات في كثافة الأنسجة، عادةً ما يكون للأورام الصلبة كثافة أعلى من الأنسجة الطبيعية وستظهر على الأشعة السينية ككتلة صلبة أخف وزنًا.

يتم أخذ مناظر مختلفة للثدي لتصور شامل لجميع مناطق أنسجة الثدي. للحصول على أفضل صورة، يتم ضغط الثدي للسماح للإشعاع باختراق طبقات رقيقة من الأنسجة.

مع التصوير بالرنين المغناطيسي، لا داعي للضغط، فخلال هذا الاختبار، سيتم وضعك في آلة تشبه الأنبوب تُصدر موجات مغناطيسية وإشعاعية قوية لتوليد صور مقطعية مفصلة للغاية للثدي.

من حيث التوقيت ، يستغرق التصوير الشعاعي للثدي ما بين 30 إلى 60 دقيقة حتى يكتمل ، بينما قد يستغرق تصوير الثدي بالرنين المغناطيسي من 45 إلى 90 دقيقة. في حين أن تصوير الثدي بالأشعة قد يسبب عدم الراحة في الثدي ، فإن التصوير بالرنين المغناطيسي يمكن أن يجعل بعض الناس يشعرون برهاب الأماكن المغلقة.

التصوير بالرنين المغناطيسي التقليدي مقابل التصوير بالرنين المغناطيسي السريع

تم العثور على الجمع بين التصوير الشعاعي للثدي والموجات فوق الصوتية للثدي لتحسين الكشف إلى حد ما، ولكن مع زيادة خطر الإيجابيات الكاذبة.

يمكن دمج تقنية أحدث للتصوير بالرنين المغناطيسي يُشار إليها باسم التصوير بالرنين المغناطيسي السريع للثدي أو التصوير بالرنين المغناطيسي المختصر مع التصوير الشعاعي للثدي في هذه الحالة، على عكس التصوير بالرنين المغناطيسي التقليدي، يستغرق التصوير بالرنين المغناطيسي السريع حوالي 10 دقائق فقط، وعلى عكس التكلفة العالية للتصوير بالرنين المغناطيسي التقليدي ، فإن تكلفة التصوير بالرنين المغناطيسي السريع هي نفس تكلفة التصوير الشعاعي للثدي.

في الدراسات التي أجريت حتى الآن ، كشف الجمع بين التصوير الشعاعي للثدي والتصوير بالرنين المغناطيسي السريع عن سرطانات الثدي بشكل ملحوظ أكثر من التصوير الشعاعي للثدي وحده (أو مع الموجات فوق الصوتية) ، وخاصة سرطانات الثدي الشديدة. 17 نظرًا لأن التقنية جديدة نسبيًا ، فهي غير متوفرة بعد في جميع مراكز فحص سرطان الثدي.