شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامينات تساعد في تقليل التعرق المفرط.. منها فيتامين ب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن التعرق ضروري لصحتك لأنه يساعد جسمك على طرد السموم، إلا أن التعرق المفرط قد يكون مزعجًا، وقد يكون السبب وراء كثرة التعرق هو نقص الفيتامينات، في هذا التقرير نتعرف على نصائح للتغلب على فرط التعرق الناتج عن نقص الفيتامينات والمعادن، بحسب موقع "health".

وهناك بعض النصائح المعتادة لتقليل العرق- مثل: ارتداء ملابس مريحة، استخدام مضادات التعرق، ولكن التغييرات الغذائية مثل استهلاك الفواكه والخضراوات كثيفة الماء، مهمة أيضًا.

كما أن هناك بعض الفيتامينات والمعادن التي يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي والتي ستساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم والتحكم في العرق، وهذا يعني أن التعرق يمكن السيطرة عليه من خلال تناول الطعام الصحي.

يمكن أن تساعد هذه الفيتامينات والمعادن في تقليل التعرق المفرط:1. فيتامينات ب المعقدة

فيتامين ب ضرورية لأنها تؤدي الوظيفة الحاسمة للحفاظ على الجهاز العصبي وتنظيمه، لها تأثير على مستويات الطاقة لدينا، والتمثيل الغذائي للخلايا، ووظيفة الدماغ أيضًا.

عندما يبالغ الجهاز العصبي السمبثاوي في رد فعله تجاه الإجهاد، تبدأ في التعرق ، يحدث هذا بسبب نقص فيتامين ب في النظام الغذائي، سيسبب حساسية مفرطة للقلق والمواقف المتوترة والمرهقة، مما يؤدي إلى التعرق المفرط. يمكن أن يسبب النقص أيضًا تعرقًا ليليًا، سيضمن تناول فيتامين ب المناسب الدعم الغذائي المطلوب للسيطرة على هذا.

ويمكن أن تكون الأطعمة مثل اللحوم والبيض والدواجن والخضراوات والبقوليات ومنتجات الألبان والبقوليات والمكسرات، وما إلى ذلك مصادر غنية بفيتامين ب.

يمكنك أيضًا تناول مكملات فيتامين ب جنبًا إلى جنب مع العناصر الغذائية الغنية بفيتامين ب.

2. فيتامين د

من أولى أعراض نقص فيتامين د التعرق المفرط، وخاصةً تعرق الرأس سيؤدي نقص فيتامين د أيضًا إلى الإرهاق وآلام العظام وتشنجات العضلات والاكتئاب.

يمكنك تنظيم مستويات فيتامين د عن طريق تناول الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان مثل الحليب والجبن وعيش الغراب والأطعمة المدعمة بفيتامين د وما إلى ذلك.

ومع ذلك، فإن أشعة الشمس هي أفضل مصدر لفيتامين د تعريض نفسك لأشعة الشمس لمدة 20 دقيقة قبل 11 دقيقة. يمكن أن يساعدك كل يوم على زيادة مستويات فيتامين د.

3. المغنيسيوم

عندما تتعرق، تفقد المغنيسيوم بشكل طبيعي ويمكن أن يؤدي التعرق المفرط إلى نقص المغنيسيوم سيؤدي ذلك إلى زيادة مستويات التوتر لديك وبالتالي يتسبب في مزيد من التعرق وفقدان المغنيسيوم ستساعد زيادة تناول المغنيسيوم في تقليل العرق إلى حد ما.

وتشمل مصادر المغنيسيوم اللوز والقرع والسبانخ وفول الصويا على سبيل المثال.

4. الكالسيوم

الكالسيوم معدن يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم ويمكن أن يساعد في تقليل مستويات العرق، ويمكن أن تساعد منتجات الألبان وفول الصويا والخضراوات الورقية والمكسرات في زيادة مستويات الكالسيوم في الجسم، وفيتامين د ضروري لامتصاص الكالسيوم في الجسم.

التعرق مفيد لجسمك لأنه يساعدك على التخلص من السموم ولكن إذا كنت ترغب في تجنب التعرق المفرط، فتأكد من أن نظامك الغذائي غني بهذه الفيتامينات والمعادن.