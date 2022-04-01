شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح صحية للحفاظ على توازنك خلال الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة، وأن أول أيام شهر رمضان المبارك سترتفع بشكل ملحوظ، ماذا سيفعلون الصائمون للحفاظ على توازنهم خلال الصيام وموجة الحر؟

هناك العديد من النصائح الصحية التي يجب القيام بها للحد من التعرض لأي مضاعفات صحية خلال ساعات الصيام، وذلك وفقا لموقع "HALTHLINE"، ومنها:

-عليك البقاء في الأماكن الرطبة، أي الغنية بالهواء الرطب، والحد من التعرض لأشاعة الشمس حتى لا تتعرض للإغماء.

-يمكنك استخدام المكيفات، حتي لا تتعرض لحرارة الطقس، وتصاب بالجفاف.

-تجنب القيام بأي نشاط بدني خلال النهار، لأن درجات الحرارة تكون مرتفعة وهذا قد يعرضك لبعض المضاعفات الصحية أبرزها الدوخة.

-ارتداء الملابس القطنية يعد من أبرز وأهم النصائح التي عليك القيام بها.

-في أول وجبة سحور، عليك تناول السوائل الجيدة حتى لا تشعر بالعطش والهبوط نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، وأيضا الصيام.

-يمكنك الاستحمام عدة مرات بماء فاتر حتي تشعر بترطيب الجسم.

-في وجبة السحور عليك تناول كميات من السوائل وتناول طبق من السلطة الخضراء، والفواكه الغنية بالألياف .

-آخر نصيحة حاول قدر الإمكان البقاء في المنزل .