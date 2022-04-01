شكرا لقرائتكم خبر عن واجه موسم الحساسية باتباع هذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحساسية من الأمراض الشائعة في فصل الربيع، لانتشار مسببات الحساسية مثل: حبوب اللقاح في الهواء، وقالت الطبيبة الروسية يوليا أندريانوفا، أخصائية أمراض الحساسية، إن حبوب اللقاح التي تطير من النباتات المزهرة، غالبًا ما تكون سبب رد الفعل التحسسي في موسم الربيع.

وبحسب موقع وكالة "نوفوستى" الروسية فإن الأشجار والأعشاب تبدأ في التفتح في أوقات معينة، وتكون هذه بداية لموسم الحساسية.

أسباب الحساسية الأكثر انتشارا

للحساسية ثلاثة مواسم يبدأ الأول مع تفتح الأشجار، والثاني عند نمو الأعشاب ويبدأ الثالث مع ظهور الأعشاب الضارة. وهذا يعني أن موسم الحساسية يبدأ مع الربيع وينتهي مطلع الخريف.

وأوضحت الطبيبة الروسية يوليا أندريانوفا أنه يمكن تجنب التأثير السلبي الحاد للحساسية في الجسم، من خلال تناول مضادات الهستامين في الوقت المناسب.

يجب حل مشكلة الحساسية الموسمية على الأقل قبل أسبوعين من بدايتها أي يجب الاستعداد جيدا لتفتح الأزهار.

ومن أجل ذلك يجب تناول أدوية مضادة للهستامين ذات التأثير التراكمي لأن هناك أدوية تأثيرها فوري، وهناك أدوية يجب تناولها قبل بدء موسم الحساسية وهذه يجب على كل من يعاني من الحساسية الموسمية تناولها مسبقا.

وأضافت أن يمكن للطبيب الأخصائي فقط تحديد الدواء المضاد للحساسية الملائم لكل مريض. وحذرت من تناول العلاج ذاتيا وبدون استشارة الطبيب لأن هذا يشكل خطورة على الحياة.