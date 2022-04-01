هل تعتبر القهوة علاج آمن للإضطرابات النفسية؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

اكتشف علماء جامعة كاتالونيا المفتوحة في إسبانيا، أن القهوة مفيدة في علاج الاضطرابات النفسية.

وتشير مجلة Nutrients، إلى أن علماء الجامعة اكتشفوا فائدة القهوة في علاج الاضطرابات النفسية مثل متلازمة نقص الانتباه وفرط الحركة.

وتضيف، هذه الدراسة وهي الأولى من نوعها في هذا المجال، لأنها تضمنت إجراء تحليل منهجي حتى على مستوى الخلية. وقد اكتشف الباحثون أن استخدام الكافيين في علاج فرط الحركة لدى الأطفال والبالغين يؤدي إلى تحسين مستوى الانتباه والتركيز والتعلم، وكذلك بعض أنواع الذاكرة، وأن الطرق المقترحة للاستخدام لا تؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم.

ويذكر أن باحثين في جامعة ماك ماستر الكندية، أعلنوا في شهر فبراير 2022، أن شرب القهوة له فوائد صحية. وأن الكافيين يساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الجسم من خلال تأثيره في بروتينات PCSK9 الخاصة، التي تساعد الكبد على إزالة البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة من الدم.

من جهة أخرى، تعد القهوة من المكونات الغنية بالكافيين الذي يعمل عادةً على تنشيط حركة الجهاز الهضمي لعدة أسباب، الأمر الذي يسبب زيادة مشكلة الإسهال سوءًا.

إذ يوجد بعض الأدلة التي تشير إلى أن شرب كميات أقل من القهوة قد يعمل على علاج الإسهال، ويتم تفسير ذلك عادةً إلى أن انخفاض كمية الكافيين المتناولة يقلل من المضاعفات التي قد يسببها كالإسهال.

ذلك فإن القهوة لا تستخدم لعلاج الإسهال، كما أنه يفضل تجنبها في حال الإصابة به لمنع تفاقم الحالة، وذلك لعدة أسباب نذكر منها ما يأتي:

يرسل الكافيين بعض الإشارات العصبية للأمعاء لتفريغ محتوياتها بشكل أسرع وبالتالي التسبب بالإسهال.

تعمل القهوة على إرخاء عضلات القولون وبالتالي تفريغ محتواه بشكل أسهل.

تزيد الطبيعة الحمضية للقهوة من إفراز العصارة الصفراوية في الأمعاء وبالتالي تتسبب بحدوث الإسهال.

تحفز القهوة حركة أجزاء مختلفة من الجهاز الهضمي، مثل: المعدة، والمرارة، والأمعاء، فمثلًا تزداد حركة الأمعاء عند تناول القهوة العادية بنسبة 60%، بينما تعمل القهوة منزوعة الكافيين على تحفيزها بمقدار 23%.

تعمل القهوة على إفراز بعض الهرمونات التي تعمل على تحفيز حركة الأمعاء.