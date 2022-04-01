شكرا لقرائتكم خبر عن احذر ضيق التنفس والكدمات والصداع.. علامات الإصابة بالجلطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب الجلطات الداخلية الخطيرة انسداد الأوعية الدموية فى أى جزء من الجسم دون أن نشعر، وللتأكد من صحتك وصحة الآخرين، هناك علامات تدل على الإصابة بها، نتعرف عليها خلال التقرير التالى، وفقا لما نشره موقع eatthis.

1 - صداع شديد:

قد يكون لديك صداع شديد، سواء كان "الصداع النصفى، وصداع التوتر المزمن، وصداع الرعد المفاجئ".

2 - أعراض عصبية جديدة:

إذا كنت مصابًا بتجلط الجيوب الوريدية الدماغية، فسوف تظهر الأعراض مثل الصداع، وتشوش الرؤية، والإغماء، وفقدان السيطرة على جزء من جسمك.

3 - تورم فى الساق:

إذا تشكلت جلطة دموية فى الوريد العميق، فيمكن أن تمنع تدفق الدم، ما يمنع الأنسجة من التصريف بشكل صحيح، وهذا يسبب تراكم السوائل الزائدة، والتورم، والدفء، وعدم الراحة فى الساق.

4- بقع حمراء صغيرة على الجلد:

يتسبب النزيف فى ظهور البقع الحمراء أو البنية أو الأرجوانية، وعادة ما تظهر النمشات (puh-TEE-kee-ee) فى مجموعات وقد تبدو مثل الطفح الجلدى، وعادة ما يكون النقط مسطحًا عند اللمس ولا يفقد لونه عند الضغط عليه .

5- كدمات جديدة:

تشير الكدمات الجديدة أحيانًا إلى حالة كامنة خطيرة، مثل مشكلة تخثر الدم أو مرض فى الدم، راجع طبيبك إذا كنت:

- لديك كدمات كبيرة ومتكررة، خاصةً إذا ظهرت كدمات على جذعك أو ظهرك أو وجهك، أو يبدو أنها تتطور دون أسباب معروفة

- لديك كدمات سهلة ولديك تاريخ من النزيف الشديد، مثل أثناء إجراء جراحى

- تبدأ الكدمات فجأة، خاصة إذا بدأت مؤخرًا فى تناول دواء جديد

- لديك تاريخ عائلى من سهولة الإصابة بالكدمات أو النزيف

6 - ضيق في التنفس:

إن ضيق التنفس يظهر عادة بشكل مفاجئ ويزداد سوءًا مع المجهود، يمكن أن تشمل أيضًا صعوبة في التنفس.

7- ألم فى الظهر:

يوصى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الأطباء بالبحث عن "صداع شديد ، وآلام في الظهر ، وأعراض عصبية جديدة ، وآلام شديدة في البطن ، وضيق في التنفس ، وتورم في الساق وبقع حمراء صغيرة على الجلد، أو كدمات جديدة ويحثهم على الحصول على تعداد الصفيحات والكشف عن دليل على قلة الصفيحات التخثرية المناعية".