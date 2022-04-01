مع بداية رمضان.. اكتشفي الفوائد الصحية المدهشة للصيام 

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية مدهشة للصيام خلال شهر رمضان، فهو يساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم وعلاج العديد من الأمراض، في ما يلي فوائد الصيام التي يمكن أن يتركها على صحتك ولياقتك.

1-ينظم الكوليسترول الضار

يحاول الكثيرون إنقاص الوزن عن طريق الصيام، وجدت دراسة حديثة أن الصيام يؤدي إلى انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم، مما قد يمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية والأمراض الأخرى.

2-كبح الشهية

عندما يعتاد جسمك على تناول كميات أقل من الطعام، يحصل الجهاز الهضمي على فرصة للراحة، وتنكمش معدتك تدريجياً في الحجم. هذا يقلل من شهيتك، ويمكن أن تستمر النتائج لفترة أطول من العديد من الأنظمة الغذائية الشائعة.



3- التخلص من السموم لمدة شهر



ينظف جسمك أيضاً من السموم الضارة بشكل طبيعي، مما يمنحك الفرصة لمواصلة نمط حياة أكثر صحة بعد شهر رمضان.



4-تحسين المزاج والوضوح العقلي

تظهر الدراسات أيضاً أن الصيام يمكن أيضاً أن يجعل الدماغ أكثر مقاومة للتوتر، وأكثر قدرة على التكيف مع التغيير، ويمكن أن يحسن الحالة المزاجية والذاكرة وحتى القدرة على التعلم.



5-الإقلاع عن التدخين



رمضان يعد فرصة للإقلاع عن التدخين، ففي غضون أيام قليلة إلى بضعة أسابيع، تتحسن الدورة الدموية لديك. تعود حاسة التذوق والشم لديك ويتحسن التنفس بشكل هائل، وربما يصل إلى 30٪ خلال الأسبوع الأول من التوقف عن التدخين.

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