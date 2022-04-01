شكرا لقرائتكم خبر عن هل زيت عباد الشمس صحي؟ اعرف علاقته بصحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يوصف زيت عباد الشمس بأنه من الزيوت الصحية، وذلك لأنه يحتوي على دهون غير مشبعة قد تفيد صحة القلب، ومع ذلك فإن أي فوائد محتملة لزيت عباد الشمس تعتمد على النوع وتكوين المغذيات، علاوة على ذلك فإن استخدام الكثير من زيت عباد الشمس قد يضر بصحتك، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك حقائق غذائية عن زيوت عباد الشمس المختلفة وهى:

-جميع زيوت عباد الشمس عبارة عن دهون 100٪ وتحتوي على فيتامين هـ ، وهو عنصر مغذي قابل للذوبان في الدهون يحمي الخلايا من التلف المرتبط بالعمر، ولا تحتوي زيوت عباد الشمس على بروتين أو كربوهيدرات أو كوليسترول أو صوديوم.

ترتبط جميع الفوائد لزيت عباد الشمس بأصناف عالية من الأوليك، خاصة تلك التي تحتوي على 80٪ أو أكثر من حمض الأوليك، وتشير بعض الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة مثل حمض الأوليك قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول المرتفعة، وبالتالي خطر الإصابة بأمراض القلب.

وجدت دراسة أجريت على 15 من البالغين الأصحاء أن أولئك الذين تناولوا نظامًا غذائيًا غنيًا بزيت عباد الشمس العالي لمدة 10 أسابيع لديهم مستويات منخفضة بشكل ملحوظ في الدم من الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية ، مقارنة بأولئك الذين تناولوا نظامًا غذائيًا يحتوي على كمية مماثلة من الدهون المشبعة.

لاحظت دراسة أخرى أجريت على 24 شخصًا يعانون من ارتفاع مستويات الدهون في الدم أن تناول نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من زيت عباد الشمس لمدة 8 أسابيع أدى إلى زيادات كبيرة في الكوليسترول HDL ، مقارنة بنظام غذائي بدون زيت عباد الشمس .

تشير دراسات أخرى إلى نتائج مماثلة، مما دفع إدارة الغذاء والدواء (FDA) إلى الموافقة على مطالبة صحية مؤهلة لزيت عباد الشمس عالي الأوليك والمنتجات التي تحتوي على تركيبة مماثلة من الأحماض الدهنية .

يسمح ذلك بتصنيف زيت عباد الشمس عالي الأوليك على أنه طعام قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب عند استخدامه بدلاً من الدهون المشبعة، ومع ذلك ، فإن الأدلة التي تدعم الفوائد الصحية المحتملة لزيت عباد الشمس على صحة القلب غير حاسمة ، وهناك ما يبرر إجراء المزيد من الأبحاث.

فعلى الرغم من بعض الأدلة التي تشير إلى أن زيت عباد الشمس يوفر فوائد صحية ، فهناك قلق من أنه قد يكون مرتبطًا بنتائج صحية سلبية، حيث تحتوي زيوت عباد الشمس التي لا تحتوي على نسبة عالية من الأوليك على المزيد من أوميغا 6 ، مما قد يضر بصحتك، و تشير الأبحاث أيضًا إلى أن زيت عباد الشمس ينبعث منه مستويات عالية من أبخرة الألدهيد السامة عند تعرضه للحرارة العالية لفترات طويلة ، مقارنة بالزيوت الأخرى.