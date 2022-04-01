شكرا لقرائتكم خبر عن احم بصرك.. علامات تحذر من مشكلات فى العين لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العيون هي نافذة على العالم وأي ضرر يلحق به يمكن أن يكون مزعجًا للغاية، لذا يجب اتخاذ خطوات لحمايتها ودعم طول عمرها أمر ضروري لضمان الصحة العقلية والبدنية.أولى خطوات العناية بالعيون هي إدراك مخاطر وعلامات المشكلات التي قد تحدث، ومع ذلك، على عكس الحالات المرضية، غالبًا ما تظهر علامات المضاعفات الصحية المتعلقة بالعين في مرحلة متأخرة بالفعل.

علامات التحذير من مشاكل في العين

فيما يلي بعض العلامات التحذيرية لمشاكل العين التي يجب أن تبحث عنها وفقا لموقع " timesnownews":

آلام الرأس أو العين المستمرة:

الألم المستمر في أي جزء من الجسم ليس علامة جيدة أبدًا، ومع ذلك ، يمكن أن يساعد موقع الألم في تحديد المشكلة التي قد تسببه، وقد يكون استمرار العين أو الصداع علامة على وجود مشكلة في العين ويجب عدم تجاهلها.

الكثير من الجفاف أو البلل بالعين:

جفاف العين أو الدموع المفرطة ليست علامة صحية ويجب عدم تجاهلها. بعض المشكلات الشائعة المرتبطة بهذه العلامة هي انسداد القناة الدمعية والحساسية والتهاب الجفن وما إلى ذلك.

العمى الليلي:

هل أصبح من الصعب بشكل مزعج التنقل في طريقك ليلاً؟ شروط معينة مثل إعتام عدسة العين، والتهاب الشبكية الصباغي، وما إلى ذلك، يمكن أن يمنع العينين من التكيف بشكل طبيعي مع محيط مضاء بشكل مختلف ، وخاصة في الظلام، وهذه علامة على الضيق ويجب النظر فيها.

رؤية مشوهة أو ضبابية:

الرؤية المشوهة أو الضبابية ليست على ما يرام وبعض المشكلات الشائعة المرتبطة بهذه العلامة هي إعتام عدسة العين ، التهاب الملتحمة، وذمة البقعة الصفراء .

فقدان الرؤية المحيطية:

علامة تشير إلى فقد طفيف في القدرة على الرؤية، يمكن أن يكون فقدان الرؤية المحيطية علامة على حدوث مضاعفات مثل الجلوكوما ويجب عدم إغفالها أبدًا، في بعض الأحيان ، يمكن أن تقدم العيون رؤية غير مركزة لما يحيط بنا حيث لا ننظر إليه مباشرة ولكن هذه العلامة تحرمك من قدرتك على الرؤية من "زاوية عينيك".