شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتغلب على قلق الصباح.. تنفس بعمق واحصل على قسط من النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أنه ليس مصطلحًا طبيًا، فإن القلق الصباحي يشير إلى الاستيقاظ مع مشاعر التوتر والقلق، إذا كنت تتعامل مع القلق المفرط والقلق والتوتر في الصباح، فهناك فرصة جيدة لأنك قد يكون لديك قلق عام أيضًا.

يستيقظ العديد من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق وهم يشعرون بالقلق الشديد والرهبة لدرجة أنهم يريدون فقط الالتفاف تحت الأغطية وعدم مواجهة اليوم التالي. حاول ألا تثبط عزيمتك ، حيث توجد مجموعة من الطرق لتقليل القلق الصباحي والاستيقاظ متحمسًا لبدء يوم جديد.

غالبًا ما تحاكي أعراض القلق الصباحي أعراض اضطراب القلق العام، ويمكن أن يكون القلق الصباحي ناتجًا عن العديد من العوامل التي قد تساهم أيضًا في اضطراب القلق.

نظرًا لأن القلق الصباحي هو رد فعل للتوتر الزائد والمخاوف، فهناك العديد من الأسباب المحتملة التي قد تساهم في ظهور أعراضك، ما تأكله وتشربه أول شيء في الصباح يمكن أن يساهم أيضًا في زيادة مستويات القلق في الساعات الأولى من اليوم وفقا لموقع " Onlymyhealth

نصائح للتعامل مع قلق الصباح1. خذ قسطًا كافيًا من النوم

الحصول على نوم مناسب مهم للغاية لصحتك العقلية والجسدية، في الواقع ، من المعروف أن مشاكل النوم مثل صعوبات النوم و / أو البقاء نائمًا تسبب مجموعة متنوعة من الشكاوى النفسية والجسدية. وتشمل الصداع ، وانخفاض الطاقة ، وضعف التركيز ، ومشاكل الذاكرة قصيرة المدى، والتهيج ، والقلق. إن الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد أمر مهم للتغلب على قلق الصباح..

2. فكر بإيجابية

إذا كنت تتعامل مع القلق الصباحي لبعض الوقت، فمن المحتمل أنك طورت أنماط تفكير سلبية تلقائية يمكن أن تغذي قلقك. هذا يعني أن عقلك يستيقظ ، وبدون أي جهد واعي من جانبك ، تأخذ الأفكار المقلقة مركز الصدارة ، مما يؤدي إلى مزيد من القلق. أولاً ، حدد الأفكار التي تحتاج إلى التغيير ، ثم قم بتطوير عباراتك الإيجابية المضادة. يمكنك استبدال الأفكار السلبية ببيانات إيجابية.

4. نظام غذائي صحي

تشير الأبحاث إلى وجود صلة بين النظام الغذائي والقلق. ما تأكله لديه القدرة على إثارة القلق أو تخفيفه. حاول تغيير نظامك الغذائي إلى نظام متوازن في البروتين ودهون أوميجا 3 (الموجودة في الأسماك الدهنية) والفواكه والخضراوات. سيساعد اختيار الكربوهيدرات منخفضة المؤشر الجلايسيمي في كل وجبة على تجنب ارتفاعات وانخفاضات الجلوكوز التي قد تساهم في ظهور أعراض القلق.

5. تقليل التوتر

يمكن تقليل التوتر عن طريق الانغماس في هوايات مختلفة وممارسة التأمل أيضًا. يلعب التوتر دورًا رئيسيًا في إثارة القلق ، خاصة في الصباح. يمكن أن يساعدك التنفس العميق الذي يتم القيام به في أول شيء في الصباح على إبعاد تركيزك عن أفكارك السلبية والقلقة وتحويل تركيزك وطاقتك نحو جسمك.