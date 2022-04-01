شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح فعالة لزيادة مستويات الدوبامين بشكل طبيعي.. منها الجلوس فى الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدوبامين يعد واحدا من أهم المواد الكيميائية الموجودة في الدماغ الذى يساعد في وظائف الجسم مثل: دعم الحركة، وتنظيم الذاكرة، يمكن أن ترتبط المستويات المنخفضة من الدوبامين في الجسم بانخفاض مستوى التحفيز والصحة العقلية بشكل عام.

في حين أن هناك مكملات وأدوية يمكن أن تساعد في زيادة مستويات الدوبامين، فإن اختيار الأساليب الطبيعية يمكن أن يمنع مخاطر الآثار الجانبية.

تعزيز الدوبامين

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها زيادة مستويات الدوبامين لديك وفقا لموقع " healthline":

الجلوس في الشمس:

الحصول على كمية كافية من ضوء الشمس مهم لأنه يدعم كلا من الجسم والصحة النفسية، ومع ذلك ، فقد زادت حالات حبس الأفراد داخل منازلهم بشكل كبير وهو أمر غير صحي، يعد ضوء الشمس أيضًا محفزًا للدوبامين ، لذلك عند محاولة الحصول على دفعة من السعادة ، اجلس في الشمس.

الاستماع إلى الموسيقى:

عند الاستماع إلى الموسيقى الجيدة، يمكن أن يدخل العقل في حالة من النشوة، دعمت العديد من الدراسات الفوائد العلاجية للموسيقى وقدرتها على تعزيز القدرات العقلية، ويمكن أن يساعد أيضًا في تحسين مستويات الدوبامين.

احصل على قسط من الراحة:

عند محاولة زيادة مستويات الدوبامين، احصل على قسط من الراحة، تعد الراحة مهمة للحفاظ على الجسم السليم، ومع ذلك ، فإن النوم غير الكافي يمكن أن يقلل من وظيفة مستقبلات الدوبامين ، مما يتسبب في اختلال توازنها في الجسم.

ممارسه الرياضه بانتظام:

في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث والأدلة، فقد أظهرت بعض الدراسات تأثير التمرين في تعزيز مستوى الدوبامين والإندورفين الذي يمكن أن يساعد في تحسين الحالة المزاجية. لذلك، تأكد من الحفاظ على روتين تمرين ثابت.

إضافة البروبيوتيك لنظامك الغذائي:

البروبيوتيك هي بكتيريا صديقة توجد في مجموعة متنوعة من الأطعمة التي نتناولها، يمكن أن تعمل هذه البكتيريا بأعجوبة في تنظيم صحة الأمعاء. يُعرف أيضًا باسم ميكروبيوم الأمعاء أو فلورا الأمعاء ، وهو أمر مهم للغاية في تعزيز مستويات الدوبامين وتعزيز الحالة المزاجية. تشمل الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك الزبادي والجبن والمخللات وما إلى ذلك.