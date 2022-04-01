شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتشتكى من الاستيقاظ في منتصف الليل للتبول.. تناول الألياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التبول الليلي هو حالة تجعل الشخص يستيقظ أثناء الليل للتبول، وهو أمر شائع للغاية، لكنه يصبح أكثر شيوعًا مع تقدم العمر، لذلك يكون كبار السن أكثر عرضة للخطر، في حين أن هناك العديد من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض التبول الليلي، إلا أن هناك مشكلة هضمية شائعة يمكن أن يتسبب الإمساك تمامًا في التبول الليلي، إذا وجدت نفسك تستيقظ باستمرار لاستخدام الحمام ، فإن معالجة الإمساك قد تساعدك أيضًا على معالجة التبول الليلي، وفقا لما نشره موقع " wellandgood".

لماذا يجب أن نتناول المزيد من الألياف للتبول الليلي؟

إن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يساعد في العديد من المشكلات الصحية ، بدءًا من الحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء المتوازن ونظام القلب والأوعية الدموية القوي إلى مكافحة التبول الليلي، تساعد الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف أيضًا في علاج الإمساك ، غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالإمساك من ضغط على مثانتهم ، مما يؤثر على قدرتها على التمدد الكامل، مما يؤدي إلى التبول الليلي. ربما يكون تجنب الإمساك هو الطريقة الفورية والأكثر أهمية لنظام غذائي غني بالألياف يساعد على التبول أثناء الليل.

زيادة الألياف من خلال تناول مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضراوات والفاصوليا والبقوليات والحبوب الكاملة يمكن أن تساعد في السماح لأمعائك بالتحرك بسهولة أكبر، يشار إلى أن الألياف مهمة لوظيفة الجهاز الهضمي بشكل عام حيث إن تناول كميات كبيرة من الألياف يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، وانخفاض ضغط الدم، وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، وتحسين وظائف الجهاز الهضمي على وجه الخصوص، تعزز الألياف صحة الجهاز الهضمي وانتظامه، والتي يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص في سياق التبول الليلي.

إذن ما هي الأطعمة الأفضل لضمان اتباع نظام غذائي غني بالألياف؟

إن الألياف مشتقة فقط من الأطعمة النباتية ، وتوجد في معظم الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والبقوليات، تشمل بعض الأطعمة المفضلة الشائعة الحبوب الكاملة مثل الشعير والكينوا والشوفان، الفواكه مثل التوت والتفاح والموز، والبقوليات بما في ذلك العدس والحمص والفول، كما أن المكسرات والبذور والخضروات الشائعة هي أيضًا مصادر رائعة للألياف، يمكن أن تكون مكملات الألياف والمغنيسيوم مفيدة أيضًا في تخفيف الإمساك وبالتالي أعراض التبول الليلي.