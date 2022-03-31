شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر حالة أمعائك على صحتك؟ علامات تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كانت أمعاؤك غير صحية، فيمكن أن تؤثر على صحتك العامة بطرق لا حصر لها، لدى الإنسان العادي 100 تريليون ميكروب في القناة الهضمية، وهو ما يعادل 10 مرات أكثر من الخلايا في جسم الإنسان، فقد أصبح من الواضح أن الميكروبيوم لدينا مهم لصحتنا العامة وبقائنا على قيد الحياة، وهناك 4 علامات تدل على أن أمعاءك تجعلك مريضًا، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 - تؤثر أمعاؤك على مزاجك:

هل تعلم أن أمعاءك يمكن أن تؤثر على صحتك العقلية؟ عندما يتم وصف أحد مضادات الاكتئاب للشخص فإن الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا هي القناة الهضمية، والعديد من الأشخاص يعانون مؤقتًا من الغثيان أو الإسهال أو مشاكل الجهاز الهضمي، هناك اتصال ثنائي الاتجاه تشريحي وفسيولوجي بين القناة الهضمية والدماغ عبر العصب المبهم.

2 - تؤثر على المناعة:

هناك الكثير من الأدلة التي تُظهر كيف يمكن للأمعاء غير الصحية أن تؤثر بشدة على جهاز المناعة، قال دينيس كاسبر، أستاذ علم المناعة في معهد بلافاتنيك في هارفارد، إن النظام الغذائي يؤثر على جهاز المناعة من خلال وسيط ميكروبي في القناة الهضمية .

3 - زيادة الوزن:

يمكن أن تؤثر البكتيريا الموجودة في أمعائك على وزنك ، أظهرت إحدى الدراسات أن مستقلبات معينة موجودة في عينات بلازما الدم والبراز كانت مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالسمنة، هذا يعني أن الدراسات المستقبلية يجب أن تركز أكثر على كيفية تعديل تركيبة بكتيريا الأمعاء لتقليل مخاطر السمنة والأمراض الأيضية المرتبطة بها وأمراض القلب والأوعية الدموية.

4 - مشاكل النوم:

قلة النوم يمكن أن تؤثر على صحة الجهاز الهضمي من خلال زيادة مخاطر السمنة، والسكري من النوع 2 ، وأمراض الجهاز الهضمي ، وكذلك من خلال التأثير على الأطعمة التي تختار تناولها، لقد وجد الباحثون أن نوعية النوم السيئة مرتبطة بمشاكل القلب، هناك قدر متزايد من الأدلة على أن تكوين ميكروبيوم الأمعاء مرتبط بمدى جودة نومك.