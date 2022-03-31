شكرا لقرائتكم خبر عن اظهر لهم اهتمامك.. نصائح للتعامل مع أطفال التوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطراب طيف التوحد (ASD) هو اضطراب في النمو، يؤثر على كيفية تفاعل الأطفال والتواصل معهم، ويسمى هذا الاضطراب اضطراب الطيف لأن الأطفال يمكن أن يكونوا في أي مكان من طيف التوحد.

وحسب ما ذكره موقع webmd يبدأ الأطفال المصابون بالتوحد في إظهار الأعراض في سن مبكرة. تستمر الأعراض خلال الطفولة والبلوغ، لا يعرف مقدمو الرعاية الصحية سبب إصابة بعض الأطفال بالتوحد قد يكون مزيجًا من الجينات التي ولدوا بها وشيء في بيئتهم هو الذي يحفز تلك الجينات.

يعاني الأطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مشاكل تتعلق بالآخرين لديهم صعوبة في الاتصال بالعين، غالبًا ما ينسحبون إلى أنفسهم، قد يبدو أنهم غير مهتمين فيما يتعلق بأفراد الأسرة.

إذا كنت والدًا أو جدًا لطفل مصاب باضطراب طيف التوحد ، فقد يكون الأمر مفجعًا إذا شعرت أنك لا تستطيع التواصل معهم لكن هناك بعض الأشياء التي نعرفها عن الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد وهى:

-قد لا يتمكنون من فهم اتصالاتك غير اللفظية، قد لا يتفاعلون مع ابتسامتك .

-يأخذون الأشياء حرفيا، عليك أن تكون حريصًا لتقول بالضبط ما تعنيه.

-قد يرغبون في التحدث فقط عن الشيء الوحيد الذي يهتمون به حقًا في وقت معين، وقد يرغبون في التحدث عنه مرارًا وتكرارًا.

-قد يرون الأشياء بشكل مختلف عما تراه أنت، قد لا تلاحظ حتى الأصوات والأذواق واللمسات والروائح والمشاهد العادية، لكن هذه قد تكون مؤلمة جسديًا للطفل.

نصائح التواصل والتفاعل لاضطراب طيف التوحد

لا توجد قواعد صارمة وسريعة حول كيفية التواصل مع طفل مصاب باضطراب طيف التوحد، لكن العديد من أفراد الأسرة قد نجحوا في اتباع هذه النصائح:

-كن صبورا، غالبًا ما يستغرق الطفل المصاب بالتوحد وقتًا أطول لمعالجة المعلومات قد تحتاج إلى إبطاء محادثتك إلى سرعتها، يمكن أن تكون فترات التوقف الطويلة مفيدة.

-علم الطفل كيفية التعبير عن الغضب دون أن يكون عدوانيًا جدًا، يجب أن يعرف الأطفال المصابون بالتوحد أنه ليس عليهم حبس غضبهم وإحباطهم بالداخل.

-كن مثابرًا و مرنًا، لا تدع مشاعرك تتأذى إذا لم يستجب الطفل لك بالشكل الذي تريده، وقد يواجه الأطفال المصابون بالتوحد صعوبة في إظهار عواطفهم والتحكم فيها، يمكن أن يكونوا صريحين في ردودهم لا تأخذ هذا على محمل شخصي.

-كن إيجابيا دائما، يستجيب الأطفال المصابون بالتوحد بشكل أفضل للتعزيز الإيجابي، تأكد من التحدث عن السلوك الجيد أو مكافأته كثيرًا، كن كريما مع الثناء على حسن السلوك.

-تجاهل السلوك المزعج الذي يجذب الانتباه، قد يتصرف الطفل المصاب باضطراب طيف التوحد بشكل سيئ في بعض الأحيان لحثك على التركيز عليه، وغالبًا ما يكون تجاهل هذا السلوك هو أفضل طريقة لمنعه، تحدث أيضًا عن السلوك الجيد للطفل وكافئه كثيرًا.

-تفاعل من خلال النشاط البدني، يميل الأطفال المصابون باضطراب طيف التوحد إلى أن يكون لديهم اهتمام قصير المدى، هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالتواصل قد يكون الجري واللعب بالخارج طريقة أفضل لمشاركة الوقت معًا، سيسمح لهم أيضًا بالاسترخاء والشعور بالهدوء.

-كن حنونًا ومحترمًا، يحتاج الأطفال المصابون بالتوحد غالبًا إلى عناق ، تمامًا مثل الأطفال الآخرين، في بعض الأحيان يحتاجون إلى هذا أكثر بكثير من الأطفال الآخرين، لكن بعض الأطفال لا يحبون أن يتم لمسهم على الإطلاق ، حتى الاتصال البسيط يمكن أن يزعجهم، احترم مساحتهم الشخصية لا تفرض أبدًا عاطفة جسدية على طفل غير راغب.

-أظهر حبك واهتمامك، قد يواجه الأطفال المصابون بالتوحد صعوبة في إظهار مشاعرهم. لكنهم ما زالوا بحاجة إلى معرفة أنك تحبهم، ابذل قصارى جهدك للتعبير عن اهتمامك واهتمامك ودعمك.