شكرا لقرائتكم خبر عن 8 طرق منزلية لعلاج جفاف العين.. منها الكمادات الدافئة وشرب الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث جفاف العين عندما لا تصنع عيناك ما يكفي من الدموع لتبقى مبتلة أو عندما لا تعمل دموعك بشكل صحيح، يمكن أن تكون قصيرة وعابرة، أو يمكن أن تكون مزمنة، العلاجات المنزلية وتغييرات نمط الحياة قد تساعد في جفاف العين، أو يمكن استخدام قطرات العين التي لا تستلزم وصفة طبية أو الدموع الاصطناعية كعلاج، وفقا لما نشره موقع "verywellhealth".

العلاجات المنزلية

إذا كنت تعاني من جفاف العين، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل والتي قد تجلب لك الراحة:

- ضع كمادات دافئة على عينيك، يمكن أن يساعد ذلك في إطلاق الزيت في غدد الجفون، مما يساعد على تحسين جودة الدموع.

- احمِ عينيك من أشعة الشمس والرياح باستخدام النظارات الشمسية أو غيرها من النظارات.

- حافظ على رطوبتك واشرب الكثير من الماء طوال اليوم.

- تجنب التدخين والتعرض لدخان السجائر.

- ارح عينيك، خاصة إذا نظرت إلى شاشة الكمبيوتر لفترة طويلة من الوقت. خذ فترات راحة وأغلق عينيك عدة مرات كل ساعة.

- استخدم المرطب لمنع الهواء في منزلك من الجفاف الشديد.

- أضف فلتر هواء عالي الجودة إلى منزلك لإزالة المواد المسببة للحساسية والمهيجات من الهواء.

- خذ استراحة من العدسات اللاصقة إذا كنت ترتديها، ارتدِ النظارات بدلًا من ذلك.

العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية

عندما لا تكفي العلاجات المنزلية لعلاج جفاف العين، يمكن أن تساعد بعض العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية.

الدموع الاصطناعية

عادة ما يشار إلى قطرات العين المزلقة بالدموع الاصطناعية، إنها خيار شائع لعلاج جفاف العين لأسباب مؤقتة، مثل التعب أو التواجد في مناخ جاف، إنها تساعد في تخفيف جفاف العين عن طريق إضافة الرطوبة إلى عينيك، ومع ذلك ، يجب أخذ العديد من العوامل في الاعتبار عند اختيار قطرات العين المرطبة.

أكثر أنواع الدموع الصناعية أمانًا لا تحتوي على مواد حافظة، قطرات العين المحتوية على مواد حافظة قد تسبب تهيجًا إضافيًا، خاصة للأشخاص الذين يعانون من جفاف شديد في العين، قطرات العين الخالية من المواد الحافظة تحتوي على عدد أقل من الإضافات وعادة ما يوصى بها لمن يعانون من جفاف العين المعتدل إلى الشديد.

لا تستخدم قطرات العين الموصوفة لتخفيف احمرار العين، تحتوي هذه المنتجات عادةً على مزيلات الاحتقان التي تزيل الاحمرار ولكنها قد تجعل الجفاف أسوأ بمرور الوقت.

استخدم الدموع الاصطناعية حسب الإرشادات الموضحة على الملصق، لا تستخدم كميات أكبر أو أصغر من الموصى بها، إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة عادة ، انتظر 15 دقيقة بعد وضع القطرات قبل وضعها، اغسل يديك دائمًا قبل وضع القطرات في عينيك.