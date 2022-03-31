شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يجب تناولها من أجل بشرة صحية وشابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحصول على بشرة مشدودة وشابة قد يبدأ من خلال اتباع نظام غذائي صحي، ولا يمكنكِ إيقاف عملية الشيخوخة، لكن تناول الطعام الصحي، يساعدك في تعزيز صحة بشرتك، في هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التي تساعدكِ في الحصول على بشرة نضرة وصحية، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

العوامل التي تؤثر على بشرتك

مع تقدمنا ​​في العمر، من الطبيعي أن نرى تغيرات في بشرتنا، وذلك للأسباب التالية:

-الإجهاد التأكسدي: الإجهاد التأكسدي له دور في شيخوخة الجلد إنها عملية تحدث عندما تسبب الجذور الحرة ضررًا لخلاياك والجذور الحرة هي منتجات طبيعية لعملية التمثيل الغذائي للإنسان، والتعرض لأشعة الشمس وعوامل نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي عالي المعالجة، والتدخين.

-الالتهاب: يمكن أن يكون لزيادة الالتهاب في جسمك تأثير سلبي على بشرتك قد يؤدي اتباع نظام غذائي مليء بالأطعمة المصنعة إلى زيادة الالتهاب الكلي للجسم.

-الجفاف: يحدث جفاف الجلد عندما تكون خلاياك رطبة بشكل سيئ يؤدي هذا إلى تصغير خلايا الجلد يمكن أيضًا أن يتسبب الطقس الجاف وبعض أنواع الصابون والتعرض المفرط للشمس في الجفاف.

تغييرات في نمط الحياة تساعد في تحسين صحة بشرتك

يجب زيارة طبيب الأمراض الجلدية أولاً للتحدث عن أي مشاكل جلدية قد تكون لديك وهناك أشياء أخرى يمكنك القيام بها لمساعدة بشرتك.

ينصح أيضاً بوضع كريم واقى من الشمس، والإقلاع عن التدخين والبقاء رطبًا بشرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا.

اتباع نظام غذائي مليء بالأطعمة المقلية والأطعمة السريعة والسكر يمكن أن يؤثر على صحة بشرتك بطريقة سلبية.

تناول الكثير من السكريات والأطعمة المصنعة أو المكررة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع (منتجات الألبان والكربوهيدرات والدهون غير الصحية) يمكن أن يتسبب في الواقع في التهاب الجلد وتهيجه، وربما يعزز الشيخوخة

من خلال تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والأسماك الدهنية والبقوليات ، يمكنك المساعدة في تغذية بشرتك من الداخل إلى الخارج.

العناصر الغذائية التي تفيد بشرتك

تساعد الأحماض الدهنية الأساسية مثل أوميجا 3 على بقاء خلاياك رطبة بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد أوميجا 3 في تقليل الالتهاب في جسمك. يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة والمغذيات النباتية في حماية خلاياك عن طريق تقليل الجذور الحرة في جسمك.

الأحماض الدهنية أوميجا 3

تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية على تحسين الكوليسترول ومكافحة الالتهابات. كما أنها تساعد في الحفاظ على الكولاجين في بشرتك وإبقائها مشدودة.

المصدر الرئيسي لأوميجا 3 هو السمك خاصة سمك السلمون، التونة، السردين، بذور الكتان، بذور الشيا، الجوز أو اللوز، زيت الكانولا أو زيت فول الصويا .

الليكوبين

تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على نعومة بشرتك.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي

لا تحتوي بعض الفواكه والخضراوات على مضادات الأكسدة فحسب، بل تحتوي أيضًا على كميات صحية من فيتامين سي يمكن أن يساعد فيتامين سي في محاربة التجاعيد تتضمن بعض أفضل الأطعمة المليئة بفيتامين سي للبشرة ما يلي:

-الفاكهة الحمضية - البرتقال والجريب فروت والليمون والليمون.

-الفلفل الحلو - أخضر ، برتقالي ، أحمر أو أصفر - اختر ما يناسبك.

-البروكلي .

-الفراولة.

-الكيوي.

الأطعمة التي تعتبر مصادر جيدة لفيتامين هـ

فيتامين (هـ) أو E أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في منع تلف الخلايا تتضمن بعض أفضل الأطعمة التي تحتوي على فيتامين E لبشرتك ما يلي:

-اللوز

-بذور عباد الشمس

البوليفينول

البوليفينول مضادات أكسدة قوية يمكن العثور عليها في مجموعة متنوعة من الأطعمة تتضمن بعض أعلى مصادر مادة البوليفينول ما يلي:

-الشاي والقهوة - أظهرت إحدى الدراسات أن مادة البوليفينول الموجودة في القهوة والشاي الأخضر يمكن أن تساعد في الوقاية من الشيخوخة وفرط تصبغ الجلد.

-العنب - تحتوي بذور العنب وجلد العنب وعصير العنب على مادة البوليفينول مثل الريسفيراترول والأحماض الفينولية والأنثوسيانين والفلافونويد.

-الشوكولاتة - بجانب مضادات الأكسدة والفيتامينات ، تحتوي الشوكولاتة (خاصة الشوكولاتة الداكنة) على مركبات الفلافانول أو أحد أنواع البوليفينول إنها تقلل الملمس الخشن في بشرتك وتحمي من أضرار أشعة الشمس.