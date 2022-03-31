شكرا لقرائتكم خبر عن اصنع حليب الثوم في المنزل للتغلب على الغازات والانتفاخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون بشكل متكرر من الغازات وعسر الهضم والانتفاخ، فإن حليب الثوم هو علاج منزلي مثالي، ويحتوي حليب الثوم على مركبات مضادة للالتهابات وتساعد في تهدئة الغازات وتشنجات البطن والانتفاخ وعسر الهضم، في هذا التقرير نتعرف على كيفية عمل حليب الثوم في المنزل، بحسب موقع "health".

إليك كيفية صنع حليب الثوم للتغلب على الحموضة والانتفاخات

المكونات:

5 جرام ثوم

50 مل ماء

50 مل حليب

الطريقة

1. أضف معجون الثوم إلى الحليب والماء.

2. اغليها حتى تنخفض الكمية إلى 50 مل.

3. يصفى ويشرب 10 مل بعد الأكل مرتين يومياً.

فوائد الثوم الأخرى

يعتبر الثوم دواءً، نظرًا لوجود مركب الأليسين، وهو مركب غير مستقر، والذي يوجد لفترة وجيزة في الثوم الطازج بعد تقطيعه أو سحقه.

علاوة على ذلك، يحتوي أيضًا على مركبات أخرى مثل ثنائي كبريتيد ثنائي الأليل و s-allyl cysteine

ومركبات الكبريت الموجودة في الثوم لها أيضًا تأثيرات بيولوجية قوية.

فوائد الثوم

1. يقلل من عدد نزلات البرد ويزيد من المناعة:

وجدت دراسة كبيرة مدتها 12 أسبوعًا أن تناول الثوم يوميًا يقلل من عدد نزلات البرد بنسبة 63 % ، مقارنةً بالعلاج الوهمي.

وأثبتت دراسة أخرى أيضًا أن جرعة عالية من مستخلص الثوم قللت من عدد أيام الإصابة بالبرد أو الأنفلونزا بنسبة 61 %.

2. يساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية:

نحن نعلم بالفعل ارتفاع معدل الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية هذا يرجع بشكل رئيسي إلى ضغط الدم غير المنضبط أو ارتفاع ضغط الدم.

تشير العديد من الدراسات إلى أن مكملات الثوم لها تأثير كبير على مستويات ضغط الدم ، وخاصة عند أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

3. يساعد على خفض نسبة الكوليسترول:

يمكن أن يساعد الثوم في خفض مستويات الكوليسترول ، خاصةً لدى أولئك الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

4. يساعد في تقليل تأثيرات الشيخوخة:

يدرك معظمنا أن الضرر التأكسدي من الجذور الحرة التى تسبب الأمراض هو ما يسبب الشيخوخة، بمساعدة الثوم ، تلعب آليات حماية الجسم دورًا ضد الأكسدة وتقلل تأثير الشيخوخة على البشرة.