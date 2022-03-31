7 أعراض يمر بها جسدك عندما تلاحظ زيادة في التعرق.. ما هي؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 مارس 2022 07:16 مساءً - يتعرض معظم الأشخاص إلى زيادة في إفراز الجسم لمادة “العرق” عند ممارسة التمارين أو عند إجهاد أنفسهم، أو عند القلق أو تحت الضغط.

ويظهر عادة زيادة التعرق على اليدين، والقدم، وتحت الأذرع أو الوجه، وذلك أثناء ساعات الاستيقاظ. ويحدث التعرق في كلا جانبي الجسم.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن التعرق الزائد الذي يصيب جسم الإنسان يدل على:

1. المرأة إما أنها حامل أو تمر بمرحلة انقطاع الطمث

في حال حدوث أي خلل في نظام الغدد الصماء في الجسم وتوازن الهرمونات فيه، فإن ذلك قد يجعلك تتعرق أكثر من اللازم.

هذا ما قد يحدث مع النساء أثناء الحمل أو بعد انقطاع الطمث، حيث تترافق هذه الحالات بتغيير في توازن الهرمونات، مما يؤثر على درجات حرارة الجسم ويرفعها، بالتالي تكون استجابة الجسم بالتعرق للتبريد والحفاظ على درجات الحرارة، حيث 85% من النساء أثناء سن الطمث تعاني من هذه الحالة التي تترافق مع الهبات الساخنة.

2. مشكلة صحية خطيرة

فرط التعرق قد يكون أحد الأعراض الجانبية لعدد من المشاكل الصحية مثل الحمى، النقرس، فرط نشاط الغدة الدرقية، مرض باركنسون، أو حتى كنتيجة لتناول أدوية معينة.

لكن أحد أخطر المشاكل الصحية التي قد يرتبط بها التعرق هي سرطان الغدد الليمفاوية التي تشكل جزءً من جهاز المناعة، ويرجح أن يكون سبب التعرق في هذه الحالة بحسب الجمعية الليمفاوية في المملكة المتحدة أو يمكن هو أن الهرمونات والبروتينات التي تنتجها الخلايا السرطانية تحدث خللًا في توازن الجسم.

3. الإجهاد والضغط النفسي

في حال كنت تعاني من القلق أو الإجهاد النفسي، فإن ذلك سيؤثر على هرمونات الجسم وإفرازاتها وبالتالي فقد يكون مرتبط بفرط التعرق خاصة من منطقة الإبطين.

هذا النوع من التعرق يحتوي على البروتينات والدهون التي قد تكون بيئة لتكاثر البكتيريا والميكروبات وإنتاج رائحة كريهة، وهي نفس الحالة التي قد تصيب الشخص في حالات الشعور بالخوف.

4. التعبير عن المشاعر

هل كنت تعلم من قبل أن رائحة عرقك تختلف بحسب مشاعرك، سواء كنت تشعر بالسعادة أو الخوف.

في دراسة أُجريت على 36 امرأة اشتمت روائح عرق 12 رجل تم تعريضهم لمشاهدة فيديوهات مختلفة تعمل على إسعادهم أو تخويفهم.

بدت مشاعر الراحة على النساء التي اشتمت رائحة العرق الناتج عن الرجال الذين شاهدوا فيديو أسعدهم، بالمقابل بدت ملامح النساء الأخريات اللواتي اشتممن رائحة عرق الرجال الذين تمت اخافتهم وكأنها خائفة ومرتبكة، ومن هنا ربط الباحثون وجود علاقة ما بين عدوى المشاعر وانتشارها ورائحة العرق.

5. تناولت طعام خاطئ

بعض الأشخاص قد يعانون من مشكلة وراثية نادرة تعرف باسم ثلاثي ميثيل أمينوريا ( Trimethylaminuria)، وفيها يعاني الشخص من رائحة للعرق كريهة جدًا يكون سببها عدم قدرة الجسم على تفتيت مادة كيميائية تعرف باسم ثلاثي ميثيل أمين، التي تنتج أثناء هضم بعض الأطعمة مثل: البيض والبقوليات والأسماك.

فيقوم الجسم بالتخلص من ثلاثي ميثيل أمين الزائد عن طريق العرق والبول، والتنفس، وغالبًا ما تنتج رائحة كريهة لا تختلف عن رائحة الأسماك المتعفنة، البيض المتعفن، أو القمامة.

في حال كنت تعاني من هذه المشكلة عليك باستشارة الطبيب لوضع خطة العلاج، والتي من المرجح قد تتضمن تجنب بعض الأطعمة.

6. هبوط السكر في الدم

في الوضع الطبيعي يجب أن يكون مستوى السكر في الدم عند قياسه في حالة الصيام ما بين 70 و100 ملليغرام لكل ديسيليتر.

في بعض الحالات كما في حالة مرضى السكري أو عند إجراء تمارين رياضية قاسية قد ينخفض مستوى السكر إلى أقل من 70 ملليغرام لكل ديسيليتر، فقد يحدث التعرق المفرط البارد المتركز في منطقة الجزء الخلفي من العنق وفي الشعر كأحد الأعراض، وقد يرافقه أعراض أخرى تشمل: الغثيان، زيادة سرعة دقات القلب، دوخة، رجفة، عدم وضوح الرؤية.

7. فرط التعرق

في حال لم يوجد أي تفسير للتعرق الزائد، قد يكون لديك حالة تسمى فرط التعرق Hyperhidrosis، وهذه حالة طبية قد تحتاج الى تدخل طبي لحلها.

من المفترض أن يكون التعرق في الوضع الطبيعي مرافقًا لمجهود بدني، أو كردة فعل على درجات الحرارة العالية والطقس الحار، ولكن في حال تعرقك حتى برغم برودة الجو، فأنت بهذا قد تعاني من مشكلة طبية يكون فيها تحفيز أكثر من اللازم للأعصاب المرتبطة بالغدد العرقية.

يمكن علاج فرط التعرق من خلال حقن البوتكس أو بإجراء عمليات جراحية خاصة.