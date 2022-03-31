شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحث على توفير الرعاية للأطفال في الأسابيع الأولى للولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت منظمة الصحة العالمية (WHO) اليوم أول مبادئ توجيهية عالمية لدعم النساء والأطفال حديثي الولادة في فترة ما بعد الولادة، بالأسابيع الستة الأولى بعد الولادة، يعد هذا وقتًا حاسمًا لضمان بقاء حديثي الولادة والأمهات ودعم النمو الصحي للطفل، وكذلك التعافي العقلي والبدني الشامل للأم ورفاهيتها.

في جميع أنحاء العالم، أكثر من 3 من كل 10 نساء وأطفال لا يتلقون حاليًا رعاية ما بعد الولادة في الأيام الأولى بعد الولادة، وهي الفترة التي تحدث فيها معظم وفيات الأمهات والأطفال.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في الوقت نفسه، يمكن أن تكون العواقب الجسدية والعاطفية للولادة، من الإصابات إلى الألم المتكرر والصدمات منهكة إذا لم تتم إدارتها، ولكنها غالبًا ما تكون قابلة للعلاج بشكل كبير عندما يتم تقديم الرعاية المناسبة في الوقت المناسب.

قال الدكتور أنشو بانيرجي، مدير صحة الأم والوليد والطفل والمراهق والشيخوخة في منظمة الصحة العالمية، " لا تتوقف الحاجة إلى رعاية جيدة للأمومة وحديثي الولادة بمجرد ولادة الطفل، " في الواقع، تعتبر ولادة الطفل لحظة تغير الحياة، وهي لحظة مرتبطة بالحب والأمل والإثارة، ولكنها قد تسبب أيضًا توترًا وقلقًا غير مسبوقين، يحتاج الآباء إلى رعاية صحية قوية وأنظمة دعم، وخاصة النساء، اللاتي يتم إهمال احتياجاتهن في كثير من الأحيان عندما يأتي الطفل ".

وأوضحت المنظمة، أنه بالإضافة إلى معالجة المخاوف الصحية الفورية، تعتبر الأسابيع الأولى بعد الولادة ضرورية لبناء العلاقات وإقامة السلوكيات التي تؤثر على نمو الطفل وصحته على المدى الطويل، تشتمل الدلائل الإرشادية على توصيات بشأن مشورة الرضاعة الطبيعية للمساعدة في التعلق والوضع عند إرساء الرضاعة الطبيعية، ولدعم الوالدين في تقديم رعاية سريعة الاستجابة لأطفالهم حديثي الولادة.

هناك أكثر من 60 توصية تساعد في تشكيل تجربة إيجابية بعد الولادة للنساء والأطفال والعائلات منها:

1.رعاية عالية الجودة في المرافق الصحية لجميع النساء والأطفال لمدة 24 ساعة على الأقل بعد الولادة، مع ما لا يقل عن 3 فحوصات إضافية بعد الولادة في الأسابيع الستة الأولى، يجب أن تتضمن جهات الاتصال الإضافية هذه زيارات منزلية إذا كان ذلك ممكنًا، حتى يتمكن العامل الصحي من دعم الانتقال إلى الرعاية في المنزل.

2.في حالة الولادة في المنزل، يجب أن يحدث الاتصال الأول بعد الولادة في أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز 24 ساعة بعد الولادة.

3.العلاج والدعم والمشورة للمساعدة في التعافي وإدارة المشاكل الشائعة التي يمكن أن تواجهها النساء بعد الولادة، مثل الالام واحتقان الثدي.

4.فحص جميع الأطفال حديثي الولادة للكشف عن تشوهات العين وضعف السمع، وكذلك التطعيم عند الولادة.

5. دعم لمساعدة العائلات على التفاعل والاستجابة لإشارات الأطفال، وتزويدهم بالاتصال الوثيق والدفء والراحة.

6.الإرشاد الحصري عن الرضاعة الطبيعية، والحصول على وسائل منع الحمل بعد الولادة وتعزيز الصحة، بما في ذلك النشاط البدني.

تشجيع مشاركة الشريك، من خلال المشاركة في الفحوصات، على سبيل المثال، وكذلك تقديم الدعم للمرأة والعناية بالمولود.

7. فحص الاكتئاب والقلق الأمومي بعد الولادة، مع خدمات الإحالة والإدارة عند الحاجة، توضح التوصيات الحد الأدنى لمدة الإقامة في المستشفى بعد الولادة وتقدم إرشادات حول معايير الخروج من المستشفى، ولكن لاحظ أن الوقت اللازم سيعتمد على النساء والرضع، والسياق الاجتماعي، وتجربة الولادة، وأي مخاوف صحية.