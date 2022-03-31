شكرا لقرائتكم خبر عن ما مدة الصوم اللازمة قبل إجراء تحليل الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يساعد تحليل الدم في الكشف عن الأمراض والحالات الصحية الأساسية، ويعد اختبار الدم المنتظم طريقة بسيطة وفعالة لمتابعة الحالة الصحية العامة، فهو اختبار أساسي يوصف لعدد من المضاعفات الصحية تتراوح من مرض السكري إلى قياس مستوى العناصر الغذائية في الجسم، وقد تشترط بعض تحاليل الدم الصيام لفترة محددة من الوقت للحصول على القراءة الصحيحة والدقيقة، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على المدة التي يجب أن تصومها قبل إجراء تحليل الدم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما أهمية الصيام قبل إجراء تحليل الدم؟

الصيام هو الامتناع عن أكل وشرب أي شيء (بما في ذلك الماء) لفترة محددة قبل تحليل الدم، هذا لأنه عند تناول الطعام، يدخل الجلوكوز الذي ينتجه الجسم من الطعام إلى مجرى الدم ويغير مستوى مكونات الدم، وهذا يمكن أن يغير مستوى مادة في الدم مثل السكر والحديد والكوليسترول مما يؤدي إلى نتائج غير دقيقة.

ما هي المدة التي يحتاجها الشخص للصيام قبل التحليل؟

أولاً، لا تتطلب منك جميع أنواع اختبارات الدم الصيام، يمكن عمل البعض حتى على معدة ممتلئة، لذلك ، إذا تم وصف فحص الدم لك، اسأل طبيبك عما إذا كنت بحاجة إلى الصيام وإلى متى.

إذا فشلت في الصيام، فقد تضطر إلى إجراء الاختبار مرة أخرى.

تتراوح فترة الصيام بشكل عام من 8 إلى 12 ساعة، اعتمادًا على الاختبار الذي تريده.

وعلى أي حال من الأفضل الصيام لمدة 12 ساعة للحصول على نتيجة دقيقة.

إجراءات أخرى يجب اتخاذها قبل تحليل الدم

وقبل إجراء فحوصات الدم تحتاج أيضًا إلى التوقف عن تناول بعض الأدوية، ويوصى بهذا بشكل كبير قبل اختبار نقص الحديد أو فيتامين ب 12.

إلى جانب الصيام لمدة 12 ساعة، تحتاج أيضًا إلى تجنب المكملات الغذائية قبل 24 ساعة من الاختبار لأنه قد يغير النتائج إلى جانب ذلك، لا ينصح أيضًا بالتدخين وتناول الكافيين وممارسة الرياضة قبل فحص الدم.

فحوصات الدم الشائعة التي يجب عليك الصيام قبل إجرائها

من الأفضل دائمًا التأكيد مع أطبائك على فترة الصيام قبل إجراء أي فحص دم بعض اختبارات الدم الشائعة التي قد يُطلب منك الصيام من أجلها هي:

-اختبار جلوكوز الدم الصائم

-اختبار الكوليسترول

-اختبار جاما جلوتاميل ترانسفيراز

- تحليل الحديد في الدم

-اختبار مستوى الدهون الثلاثية

-اختبار مستوى البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)

-اختبار مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)

-لوحة التمثيل الغذائي الأساسية

لوحة وظائف الكلى

لوحة البروتين الدهني