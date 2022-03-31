شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يظهر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في النساء وكيفية تشخيصه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، هو حالة نمو عصبي تظهر بشكل شائع في مرحلة الطفولة، على الرغم من أن الأعراض يمكن أن تستمر حتى سن البلوغ وتجعل التركيز على المهام والأهداف والأنشطة قليل، بالإضافة إلى التحكم في التصرفات الاندفاعية التي تمثل تحديًا لمن يعانون من المرض.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يتم تشخيص إصابة الأولاد باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بنسبة 12.9 في المائة من الوقت ، مقارنة بنسبة 5.6 في المائة بالنسبة للفتيات.

العديد من النساء المصابات باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه غير المعالج يتم وصفهن بشكل خاطئ على أنهن غير منظمات.

أعراض وأنواع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند النساء

اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط هو اضطراب في الصحة العقلية يضعف قدرة الفرد على القيام ببعض أو كل المهام التالية وفقا لموقع " healthsite":

صعوبة في الانتباه أو التركيز أو التركيز لفترات أطول

ملاحظات ضعيفة

تقسيم المهام والأهداف إلى أقسام أو خطوات

إدارة الخطط والحفاظ على التنظيم

لا يزال جالسا

تذكر الأشياء

إدارة النبضات

بشكل أساسي، عندما يتعلق الأمر باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، غالبًا ما يتم تشخيص خطأ أو نقص تشخيص الفتيات والنساء، بالإضافة إلى ذلك ، فإن النساء أكثر عرضة لما يلي:

بسبب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، قد تلاحظ المرأة تغيرات في الأعراض نتيجة لتحول الهرمونات وقد تصاب باضطرابات القلق والحزن.

انخفاض احترام الذات وصعوبة أكبر في العلاقات.

عندما يتعلق الأمر بالنساء، كيف يتم تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

الأولاد المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هم أكثر عرضة من الفتيات لتشخيص المرض لعدة أسباب.

ركزت معظم الأبحاث على الأولاد حتى وقت قريب ، لذلك هناك المزيد من المعلومات حول كيفية إصابة الرجال باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وكيف يؤثر الاضطراب على حياتهم.

غالبًا ما يتجلى بشكل مختلف في الناس.

قد تُجبر الفتيات على إخفاء علامات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بسبب الضغوط المجتمعية، قد تتسبب القوالب النمطية المتعلقة بالأناقة والتنظيم والتعاون والامتثال والسلوكيات الاجتماعية في أن تتجاهل الفتيات والنساء في المدارس والعائلات أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو التكيف معها.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 ، فإن الاختلافات الجنسية في الأعراض قد تمنع تشخيص أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الفتيات، نظرًا لأن الأعراض عند الفتيات قد تكون أكثر اعتدالًا، فقد يتردد الأطباء في التعرف عليهم بمرض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ما لم تظهر عليهم أيضًا مؤشرات على وجود مشكلات عاطفية.

إذا كنت امرأة مصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فإن أفضل شيء يمكنك القيام به لنفسك (بصرف النظر عن الطب ومهارات التنظيم) هو أخذ قسط من الراحة.