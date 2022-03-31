شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات ديتوكس تساعد على إنقاص الوزن وتخلص جسمك من السموم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشروبات "الديتوكس" أو التخلص من السموم مفيدة لأسباب مختلفة من بينها التخلص من سموم الجسم وبالتالي المساعدة في إنقاص الوزن وترطيب الجسم والتغلب على الحرارة، في هذا التقرير نتعرف على خمسة مشروبات ديتوكس يمكنك تناولها من أجل إنقاص الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ديتوكس التفاح للتخلص من السموم

أضف بضع شرائح من التفاح إلى كوب من الماء وأضف إليه بضع قطرات من الليمون، ويجب أيضًا إضافة جزء صغير من القرفة إلى هذا المشروب، حيث يعتقد أن القرفة تساعد في تحسين التمثيل الغذائي أو حرق الدهون.

تأكد من إضافة القرفة باعتدال لأنها ترفع درجة حرارة الجسم ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل مرتبطة بالهضم والحرارة.

ديتوكس الجريب فروت

لتحضير هذا المشروب، أضف بضع شرائح من الجريب فروت إلى كوب من الماء ويمكنك إضافة القليل من أوراق النعناع إليها لإضافة نكهة.

ماء الليمون للتخلص من السموم

أضف بضع قطرات من الليمون إلى كوب من الماء و أضف القليل من أوراق الكزبرة واتركها لبعض الوقت يمكنك أيضًا إضافة مكعبات ثلج إلى هذا المشروب بحيث يكون منعشًا ولذيذًا بقدر ما يفيد في إنقاص الوزن.

ويساعد المشروب أيضًا على الهضم، والذي يعد بحد ذاته أحد أهم العوامل التي تساعد على تحسين التمثيل الغذائي وفقدان الوزن.

ديتوكس البرتقال للتخلص من السموم

هناك طريقتان لتحضير ماء الديتوكس يمكنك إضافة بضع شرائح من البرتقال في كوب من الماء أو يمكنك عصر برتقال ورش بعض الملح الصخري حسب الذوق، ويساعد هذا المشروب على إنقاص الوزن لأن البرتقال غني بفيتامين سي الذي يساعد في تحويل الدهون إلى طاقة. والبرتقال من الفاكهة الغنية بالمياه التي تعمل على ترطيب الجسم وتساعد على إنقاص الوزن.

ماء الخيار للتخلص من السموم

أضف بضع شرائح من الخيار إلى كوب من الماء مع إضافة الليمون حسب الرغبة وزينيه بأوراق النعناع هذا المشروب غني بفيتامين ب والبوتاسيوم والمغنيسيوم.