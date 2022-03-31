كل ما تريد معرفته عن مادة البيتا كاروتين.. فوائدها وأهم مصادرها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 مارس 2022 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

البيتا كاروتين هي صبغة توجد في النباتات والفاكهة، وخاصة الجزر والخضروات الملونة، وهي ذات لون أحمر أو برتقالي، ويعمل جسم الإنسان على تحويل البيتا كاروتين إلى فيتامين أ، المهم جدا لصحة الجلد والأغشية المخاطية وجهاز المناعة وصحة العيون والرؤية.

سلط مركز “الصحة” الألماني الضوء على مادة البيتا كاروتين التي تتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة.

وأضاف المركز أن البيتا كاروتين تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل الأزمة القلبية والعديد من أنواع السرطان مثل سرطان المريء وسرطان الكبد وسرطان البنكرياس وسرطان القولون وسرطان المستقيم وسرطان البروستاتا وسرطان المبيض وسرطان عنق الرحم.

وأضاف المركز أن مادة البيتا كاروتين تعمل أيضا على تحسين وظائف المخ، ومن ثم فهي تقي من الإصابة بمرض “ألزهايمر”. كما أن الجسم يقوم بتحويل البيتا كاروتين إلى فيتامين (أ) المهم لصحة العين. والبيتا كاروتين في حدّ ذاته ليس من المغذيات الأساسية، ولكنه مهمّ للحصول على فيتامين (أ) الضروري لجسم الإنسان.

وتتمثل المصادر الغذائية للبيتا كاروتين في الخضروات والفواكه ذات اللون الأحمر والأصفر والبرتقالي مثل البطاطا الحلوة والقرع والشمندر والجزر والطماطم والفلفل والمشمش والمانجو والبابايا والبطيخ، وكذلك السبانخ واللفت والبروكلي.

وأظهرت بعض الدراسات أن كميات كبيرة من البيتا كاروتين توجد في الأشكال المطبوخة من الفواكه والخضروات مقارنة مع غير المطبوخة، نظرًا لكون البيتا كاروتين يتحول إلى فيتامين (أ) القابل للذوبان في الدهون. ومن المهم تناول البيتا كاروتين مع الدهون للحصول على أفضل امتصاص.

كما يتوافر البيتا كاروتين في الأعشاب والتوابل، مثل: الفلفل الأحمر والفلفل الحار والبقدونس والكزبرة والمردقوش والمريمية والكزبرة.

ويُساهم تناول هذه الأطعمة والأعشاب والبهارات مع الدهون الصحية كزيت الزيتون والأفوكادو أو المكسرات والبذور في تعزيز امتصاصها.