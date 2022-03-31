شكرا لقرائتكم خبر عن كامبريدج: مرضى السكر من النوع الثانى أكثر عرضة للإصابة بـ57 مرضاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجريت على الأشخاص المصابين بمرض السكرى من النوع الثانى أنهم أكثر عرضة للإصابة بما يصل إلى 57 مرضاً آخر مقارنة بأولئك غير المصابين بالسكرى، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

وقال علماء من جامعة كامبريدج إن احتمال إصابة مرضى السكر بالمرحلة النهائية من مرض الكلى 5.2 مرة، و 4.4 مرات أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد، و 3.2 مرة للإصابة بحالة تهدد البصر تسمى التنكس البقعي.

ووجدت الدراسة أن المصابين بداء السكري من النوع الثاني قد تطورت لديهم هذه الأمراض ، في المتوسط ​​، قبل خمس سنوات من الأشخاص الذين لم يكن لديهم مرض السكري من النوع الثاني.

وقال مؤلفو الدراسة إن مخاطر الإصابة بأمراض الدورة الدموية والجهاز البولي التناسلي والعصبي والعين كانت أعلى بكثير بالنسبة للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالنوع الثاني من داء السكري تحت سن الخمسين مقارنة بأولئك الذين تم تشخيصهم في "سن متأخرة".

وقال الدكتور لوان صان، رئيس الدراسة المشارك وعالم الأوبئة السريرية السابق في جامعة كامبريدج، إن تأخير ظهور مرض السكري من النوع الثانى كان "ضروريًا" للحد من مخاطر تدهور الصحة في منتصف العمر.

وقالت الدكتورة إليزابيث روبرتسون، مديرة الأبحاث في مؤسسة السكري بالمملكة المتحدة، إن نتائج الدراسة تذكير صارخ بالآثار الواسعة والخطيرة طويلة المدى لمرض السكري على الجسم.

وأضافت أن "مضاعفات مرض السكري يمكن أن تكون خطيرة وتهدد الحياة".

داء السكري من النوع الثاني هو حالة يوجد فيها الكثير من السكر في الدم لأن الجسم لا يستطيع تنظيمه بشكل صحيح بسبب مشاكل في هرمون يسمى الأنسولين - إما أنه لا يوجد ما يكفي منه، أو أنه لا يعمل بشكل صحيح.

تحدث معظم المضاعفات بسبب تلف الأوعية الدموية في الأعضاء الرئيسية - وغالبًا ما تكون العين والكلى والقلب وضغط الدم والقدمين والجهاز العصبي - والتى تزداد سوءًا بسبب ضعف السيطرة على مستويات السكر في الدم.

ولا يوجد علاج لهذه الحالة لكن يمكن علاجها باتباع نظام غذائي صحي وزيادة النشاط البدني قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى الأدوية أو حقن الأنسولين.

استخدم العلماء بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة وأبحاث الممارسة السريرية في المملكة المتحدة من 3 ملايين شخص في المملكة المتحدة، لفحص العلاقة بين مرض السكري و116 حالة صحية يعاني منها الأشخاص عادة في منتصف العمر.