فوائد الكركديه للنساء في رمضان

بيروت - نادين محمد - يعد مشروب الكركديه من المشروبات الرمضانية المفضلة للكثيرين، ويجلب شاي الكركديه الكثير من الفوائد الصحية لأجسامنا، فهو غني بفيتامين أ وفيتامين د وفيتامين ب1 وتحتوي كل 100 جرام من زهرة الكركديه على 244.4 ملج فيتامين سي، ونسبة عالية من الكالسيوم. إليك قبل موعد رمضان 2022، يجب عدم الإفراط في تناوله لما يمكن أن يسببه ذلك المشروب من آثار جانبية وهي كالتالي:

فوائد وأضرار مشروب الكركديه

فيتامين سي الموجود في شاي الكركديه أعلى 20 مرة من الموجود في البرتقال أو الطماطم أو الفلفل الحار. لذلك، فإن الإفراط في تناول مشروب الكركديه قد يسبب لك العديد من المضاعفات وهي كالتالي:

1. خفض ضغط الدم

ينصح مرضى انخفاض ضغط الدم بشدة بعدم شرب شاي الكركديه؛ استناداً إلى دراسة أجرتها Diane Mckay في جامعة تافتس، أظهرت أن ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يتناولون شاي الكركديه يومياً ينخفض بمقدار 7.2 نقطة في ضغط الدم الانقباضي.

2. زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب

بناءً على الدراسة التي أجريت في مركز باستير للصحة الطبيعية بجامعة بنسلفانيا، فإن شاي الكركديه يوسع أوعيتنا الدموية. ونتيجة لذلك، ازداد خطر الإصابة بأمراض القلب.

3. تؤثر على الإستروجين لدينا

بناءً على الدراسة التي أجراها Guru Jambheshwar Univerrity للعلوم والتكنولوجيا في الهند، فإن شاي الكركديه يؤثر على هرمون الإستروجين لدينا. إنه بالفعل مفيد لصحتنا. ومع ذلك، فإنه يخفض مستويات هرمون الإستروجين لدينا. يُنصح بشدة الأشخاص الذين يعانون من انخفاض هرمون الإستروجين، والذين يستخدمون حبوب منع الحمل بعدم شرب شاي الكركديه.

5. تأثير الحمل

نظراً لأن شاي الكركديه يمكن أن يقلل من مستويات هرمون الإستروجين لدينا، تُنصح الأمهات الحوامل بشدة بعدم تناول شاي الكركديه. في الواقع، لا تظهر العديد من الأبحاث كيف يؤثر شاي الكركديه على الجنين. ومع ذلك، فإن تجنب شاي الكركديه أثناء الحمل يعد فكرة جيدة لاتخاذ إجراءات وقائية.

6. التدخل في خصوبة المرأة

استناداً إلى البحث الذي تم إجراؤه في جامعة جورو جامبيشوار للعلوم والتكنولوجيا إن الاستهلاك المفرط لشاي الكركديه يقلل من خصوبة المرأة ويؤثر على الإنجاب.

بما أن شاي الكركديه يمكن أن يقلل من مستوى هرمون الإستروجين، فإنه يعطي تأثيراً مباشراً على القدرة الإنجابية للمرأة.

بالنسبة للنساء اللواتي يخططن لإنجاب أطفال، يُنصح بعدم شرب شاي الكركديه؛ لأن جودته لخفض هرمون الإستروجين قد تؤدي إلى مضاعفات.

نظراً لأنه له تأثير كبير على ضغط الدم لدينا، فإننا نقترح بشدة عدم شرب شاي الكركديه كل يوم على التوالي.

اقرئي أيضا : بين الإفطار والسحور.. فوائد صحية رائعة لشرب شاي الكركديه